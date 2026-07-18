Anthony Edwards, conseiller spécial de Karl-Anthony Towns pendant les Finals

Même séparés depuis deux ans, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns n’ont rien perdu de leur complicité. Invité du très médiatisé Fanatics Fest à New York, le leader des Wolves a révélé avoir conseillé son ancien coéquipier avant chaque matche des Finals remportées par les Knicks face aux Spurs de Victor Wembanyama.

« Je lui parlais avant chaque match parce qu’on a beaucoup joué San Antonio. Je lui donnais des petits conseils, notamment sur les joueurs, leurs habitudes, le côté où ils préfèrent attaquer… et sur Wemby. Je lui ai donné un petit cheat code, il a réussi le test, donc gros respect à KAT. »

Les Wolves avaient affronté les Spurs à neuf reprises cette saison, entre la saison régulière et les playoffs, soit bien davantage que les Knicks, qui ne les avaient croisés que trois fois : deux fois en saison régulière et une fois en finale de la NBA Cup.

Après le sacre des Knicks en cinq matchs, Karl-Anthony Towns n’a pas oublié celui qui l’avait accompagné tout au long de la série, et Anthony Edwards raconte avoir reçu un appel vidéo de son ancien coéquipier en pleine nuit. « Il devait être trois heures du matin quand KAT m’a appelé en FaceTime après le match » confie-t-il, preuve supplémentaire que le lien entre les deux All-Stars est resté intact malgré le transfert de Towns à New York à l’été 2024.

Coéquipiers pendant quatre saisons à Minnesota, de 2020 à 2024, Edwards et Towns ont partagé la lumière avant que les dirigeants ne décident de casser ce duo. Même si ce transfert lui a permis de rentrer chez lui, à New York, l’intérieur dominicain avait rendu hommage à ses anciens partenaires quelques minutes après le titre.

« Un énorme merci à tous mes anciens coéquipiers. Une pensée particulière pour mon frère Anthony Edwards. Je parle avec lui tout le temps. Ces gars m’ont rendu meilleur, meilleur leader, meilleur joueur et meilleur homme. Je leur serai éternellement reconnaissant. »