Nneka Ogwumike entre dans l’histoire, mais le Sky fait tomber les Sparks

La soirée devait être celle de Nneka Ogwumike. Elle l’a été… en partie. De retour sous le maillot des Sparks cette saison, l’intérieure de 36 ans est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de la franchise. Mais cet exploit n’a pas empêché Los Angeles de s’incliner sur le parquet du Chicago Sky (96-82), vendredi soir.

Les Sparks enchaînent ainsi une troisième défaite consécutive et poursuivent leur difficile tournée à l’extérieur.

Après avoir égalé mercredi le record de Lisa Leslie, avec 6 263 points sous le maillot des Sparks, Nneka Ogwumike n’a eu besoin que de trois minutes pour la dépasser.

Un tir en suspension à mi-distance lui a permis de prendre seule la tête du classement. L’ancienne numéro 1 de la Draft 2012 compte désormais 6 281 points avec Los Angeles et 7 703 points en carrière.

Troisième rebondeuse de l’histoire de la WNBA

Sa soirée ne s’est pas arrêtée là. Avec 12 rebonds, Nneka Ogwumike a également dépassé Candace Parker pour s’emparer de la troisième place du classement historique des rebondeuses de la WNBA, avec 3 472 prises.

Mais ses 18 points et 12 rebonds n’ont pas suffi à éviter une nouvelle défaite des Sparks.

Los Angeles avait pourtant bien débuté la rencontre en virant en tête à la fin du premier quart-temps (17-16). Sydney Taylor a ensuite complètement fait basculer le match. La shooteuse a inscrit deux tirs primés durant un énorme 14-2 qui a permis à Chicago de prendre le contrôle, avant que Kamilla Cardoso ne conclue la série près du cercle.

Les Sparks ont payé très cher leurs pertes de balle. Chicago a remporté le deuxième quart-temps 33-19, profitant de 12 ballons perdus adverses et d’une domination totale de son banc, auteur de 23 points à 0 avant la pause. Le Sky est ainsi rentré aux vestiaires avec une avance de 49-36.

Sydney Taylor se révèle

Les Californiennes ont bien tenté de revenir, à l’image des deux lancers-francs d’Ariel Atkins qui les ont ramenées à six longueurs (65-59) à un peu plus d’une minute de la fin du troisième quart-temps. Mais Chicago a immédiatement repris ses distances, notamment grâce à un 9-0 en début de quatrième quart-temps qui a définitivement éteint les espoirs de Los Angeles, finalement battu 96-82.

Aux côtés d’Ogwumike, Dearica Hamby a également inscrit 18 points pour les Sparks, tandis qu’Erica Wheeler en a ajouté 14. L’absence de Kelsey Plum reste très préjudiciable pour une formation qui vient de subir six revers en huit rencontres.

En face, Chicago a pu compter sur une nouvelle performance de Sydney Taylor. La rookie non draftée a poursuivi sa montée en puissance en inscrivant 19 points, dont quatre paniers à 3-points. Elle signe ainsi son sixième match consécutif à plus de dix points et son douzième sur les treize dernières rencontres.

Kamilla Cardoso a également signé un solide double-double avec 13 points, 11 rebonds et 2 contres. Natasha Cloud a terminé avec 15 points et 9 passes décisives, tandis que Jacy Sheldon (14 points) et l’ancienne joueuse des Sparks Azura Stevens (12 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions) ont largement contribué à cette neuvième victoire de la saison.