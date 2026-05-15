Lisa Leslie, bientôt immortalisée devant la Crypto.com Arena

C’est le 20 septembre prochain que Lisa Leslie découvrira sa statue à Los Angeles, sur la célèbre Star Plaza située devant la Crypto.com Arena. Une cérémonie qui mettra à l’honneur l’une des plus grandes joueuses de l’histoire des Sparks, avec qui elle a disputé l’intégralité de sa carrière WNBA, de 1997 à 2009.

« Être honorée par une statue à Los Angeles, la ville qui m’a vue grandir… Je ne pourrais pas être plus fière d’être un modèle pour toujours ! », a écrit dans un communiqué celle qui est née à Compton, avant de briller à Morningside High School puis à USC. « Dieu m’a bénie. J’ai tout donné à ce sport et à notre communauté. Je me sens reconnaissante envers mes entraîneurs, mes coéquipières, mes fans et par-dessus tout ma famille et mes amis. Comme le dit le proverbe : le loup n’est fort que grâce à sa meute. J’ai moi-même eu la chance d’avoir une meute incroyable pour me soutenir à chaque étape de mon parcours. »

Double championne WNBA, double MVP des Finals, triple MVP de la saison régulière et quadruple médaillée d’or olympique, Lisa Leslie n’est que la deuxième joueuse WNBA à recevoir pareil honneur, après Sue Bird à Seattle.

Une légende et une pionnière

À Los Angeles, elle rejoindra Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Pat Riley ou Jerry West parmi les figures du basket immortalisées devant la salle. D’autres icônes sportives, comme Wayne Gretzky, Oscar De La Hoya ou Luc Robitaille, y disposent également d’une statue.

Le numéro 9 de Lisa Leslie a évidemment déjà été retiré par les Sparks, et figure au plafond de la Crypto.com Arena. Mais cette statue vient encore renforcer la place de celle qui fut aussi la première joueuse à dunker en WNBA.

« Le travail acharné et l’engagement de Lisa ont fait d’elle l’une des meilleures joueuses de l’histoire », a ainsi déclaré Magic Johnson, propriétaire des Sparks. « Cependant, son héritage ne se mesure pas seulement à ses titres et à ses récompenses : il se définit par les portes qu’elle a ouvertes et le standard qu’elle a fixé pour les générations futures. Plus qu’une athlète, c’est une pionnière, une icône culturelle et une force qui a hissé le basket féminin vers de nouveaux sommets. Cette statue célèbre son excellence, son leadership et l’avenir qu’elle a aidé à construire. Elle garantit que son impact fera pour toujours partie de l’ADN de cette ville. »