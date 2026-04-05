Candace Parker au Hall of Fame, une consécration logique

« J’ai grandi en idolâtrant des membres du Hall of Fame, en calquant mon jeu sur le leur, alors être invitée à m’asseoir à la table des «plus grands» (sourire), c’est quelque chose dont on ne se lasse pas et je suis super excitée. »

Candace Parker s’apprête désormais à rejoindre ce cercle prestigieux. L’ancienne joueuse WNBA compte parmi les personnalités admises dans la prochaine promotion du Hall of Fame.

Une consécration pour celle qui a grandi en admirant Chamique Holdsclaw et l’équipe américaine féminine envoyée aux Jeux Olympiques de 1996. Désormais, Elena Delle Donne et elle s’apprêtent à être intronisées à leurs côtés au Panthéon du basket plus tard cette année.

Première sélectionnée lors de la Draft 1999 et six fois All-Star, Holdsclaw, avait elle aussi grandi en admirant l’équipe olympique féminine de 1996 (Lisa Leslie, Sheryl Swoopes, Dawn Staley…). Avant d’intégrer la ligue féminine, elle avait remporté trois titres consécutifs avec Tennessee de 1996 à 1998, faisant partie de la première équipe à réaliser un tel exploit.

L’influence de Team USA 1996

« Je suis tellement heureuse pour Chamique, et je suis ravie qu’on lui rende enfin hommage. Elle le mérite. Évidemment, Elena Delle Donne et moi avons grandi en nous affrontant, et quant à l’équipe de 96, je pense qu’on a toutes été inspirées par elle. Alors, je trouve juste que c’est vraiment spécial », qualifie celle dont le nom restera à jamais associé aux Los Angeles Sparks.

Ces derniers l’avaient draftée en 2008 à la première place, s’offrant un talent hors du commun. Parker avait signé une première saison WNBA retentissante, terminée avec le trophée de rookie de l’année ainsi que celui de… MVP, du jamais-vu. L’intérieure remportera un deuxième trophée de meilleure joueuse en 2013, avant de remporter son premier titre WNBA trois ans plus tard.

Championne à nouveau avec le Chicago Sky (2021), puis les Las Vegas Aces (2023), elle deviendra la première joueuse de l’histoire à remporter trois championnats avec autant d’équipes différentes. À cela, il faut ajouter sept sélections All-Star, 10 sélections All-WNBA, un titre de défenseuse de l’année (2020), un titre en Euroleague (2013), deux titres NCAA (2007 et 2008) ou encore deux titres olympiques (2008 et 2012).

« Cela signifie tellement, rien que le fait de faire partie d’un club de personnes que j’ai toujours admirées, qui ont été mes modèles et qui ont ouvert la voie. C’est vraiment spécial », lâche la native du Missouri, qui avait annoncé sa retraite en 2024, en ajoutant : « J’ai toujours été une fille qui adore le basket. Et je suis super reconnaissante par rapport à ce que ce ballon orange a fait pour moi, ma famille, ma vie. »