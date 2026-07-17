Zach Guthrie passe de South Bay au banc des Lakers

Les Lakers récompensent le travail effectué au sein de leur équipe affiliée. Selon ESPN, Zach Guthrie va ainsi intégrer le staff de JJ Redick comme assistant, tout en devenant responsable du développement des joueurs.

Arrivé sur le banc de South Bay en 2024, le technicien sort en effet d’une saison particulièrement réussie. Son équipe a terminé avec le meilleur bilan de G-League et la première place de la Conférence Ouest. Zach Guthrie avait notamment été élu entraîneur du mois de mars après dix victoires en douze rencontres.

Cette promotion confirme la volonté des Lakers de renforcer la continuité entre leur équipe NBA et leur équipe de développement, où Bronny James avait notamment progressé.

Avant de prendre les commandes des South Bay Lakers, Zach Guthrie avait déjà travaillé comme assistant au Jazz, aux Mavericks puis aux Wizards, après avoir débuté sa carrière dans le département vidéo des Spurs.