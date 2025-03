Avec 39 points, Bronny James explose son record en G-League !

Le fils de LeBron a récemment réussi son meilleur match en NBA avec 17 points à 7/10 au tir dans une défaite des Lakers face aux Bucks. Le fruit de son travail en G-League. Car si Bronny James ne dispute que des bouts de matchs en NBA, il progresse dans l’ombre et le montre dans l’antichambre de la Grande Ligue, avec 34 minutes de moyenne par rencontre. Un temps de jeu que l’aîné de la fratrie James sait mettre à profit puisqu’il tourne à 22.4 points à 46% de réussite dont 38% de loin, 5.1 rebonds et 5.2 passes de moyenne avec les South Bay Lakers.

« Je pense clairement avoir progressé dans mon jeu, mais aussi mentalement », assurait récemment Bronny James. « Au lycée, je me retenais à cause de ma jeunesse, Ensuite, à l’université, avec l’épisode effrayant qui est arrivé, je n’ai pas pu accumuler assez de confiance. Je n’avais pas ce niveau de liberté non plus à l’université, même si je n’étais pas aussi bon. Mais pouvoir enchaîner après cette frayeur, ce fut bon pour ma confiance. »

Une question de confiance

Une confiance qui s’est totalement matérialisée ce lundi avec son record en carrière à 39 points (14/21 au tir) face aux Santa Cruz Warriors, auquel il a ajouté 7 rebonds, 4 passes ou encore 4 interceptions. Si tout n’est pas parfait à l’image de ses 7 pertes de balle, le jeune Laker montre qu’il peut peser sur le jeu en attaque.

Pour Bronny James, tout repose donc sur la confiance. Une confiance forcément entamée après son arrêt cardiaque à l’université. Une confiance difficile à construire quand on rejoint l’équipe de son père, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, et qu’on subit les critiques constantes quant au fait de mériter cette opportunité…

« Sa confiance grandit. La prochaine étape est d’avoir une condition physique d’élite. Quand il aura ça, avec ses qualités physiques actuelles, son explosivité, son maniement de ballon, et alors que nous pensons qu’il va devenir un shooteur au-dessus de la moyenne voire un bon shooteur, il aura la possibilité d’avoir un impact », analysait récemment J.J. Redick, son entraîneur aux Lakers, certain de pouvoir en faire un bon « role player ».

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 23 6 32.7 25.0 78.6 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 2.3 Total 23 6 32.7 25.0 78.6 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.