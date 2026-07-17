Project B recrute Igor Kokoskov pour encadrer ses joueurs

Après avoir confié la direction de sa section masculine à Landry Fields, ancien GM des Hawks, Project B poursuit la construction de son organigramme en piochant chez les anciens d’Atlanta.

La future ligue a ainsi annoncé l’arrivée d’Igor Kokoskov au poste de responsable du développement des joueurs. Le technicien serbe devra participer à l’encadrement sportif des basketteurs et basketteuses recrutés.

Âgé de 54 ans, Igor Kokoskov possède une solide expérience du basket américain et international. Assistant en NBA pendant plus de deux décennies, il était devenu en 2018 le premier « head coach » européen en NBA lorsqu’il avait pris les commandes des Suns.

Une expérience qui n’avait toutefois duré qu’une saison, avec 19 petites victoires, mais le Serbe reste reconnu pour son travail de technicien et de formateur, ainsi que pour sa réflexion tactique.

À la tête de la Slovénie, il avait surtout remporté l’Euro 2017 autour de Goran Dragic et du jeune Luka Doncic.

Project B prévoit de lancer simultanément ses circuits masculin et féminin entre janvier et avril 2027. Six équipes de onze joueurs ou joueuses participeront à une compétition itinérante en Europe et en Asie, avec Valence et Tokyo parmi les premières villes hôtes. Le projet, qui avait notamment été soutenu par Maverick Carter avant qu’il ne se mette en retrait, a déjà attiré une douzaine de joueuses, dont Leïla Lacan, la meneuse française de Connecticut.