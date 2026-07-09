Landry Fields rebondit à la tête du Project B

Après avoir lancé les contours de son circuit féminin, Project B structure sa branche masculine. La nouvelle ligue mondiale vient ainsi d’annoncer la nomination de Landry Fields au poste de directeur du basket masculin.

L’ancien GM des Hawks sera chargé du recrutement des joueurs et de l’organisation des équipes masculines, en lien direct avec Alana Beard, directrice sportive de la ligue. Dans son communiqué, Project B insiste sur son expérience à la fois sur le terrain et dans les bureaux.

« Landry comprend le jeu sous tous les angles », a expliqué l’ancienne joueuse WNBA, deuxième choix de la Draft 2004. « Il a été joueur, il a construit des équipes, et il sait que la culture ne se crée pas par hasard. »

Ancien arrière des Knicks et des Raptors, Landry Fields a joué cinq saisons en NBA avant de rapidement grimper dans les bureaux. Recruté comme scout par les Spurs en 2016, il avait ensuite rejoint Atlanta en 2020 comme assistant GM, avant d’être promu GM des Hawks en 2022. Il a occupé ce poste jusqu’en 2025.

Un circuit masculin à construire

Chez Project B, son rôle sera notamment d’identifier les talents et les jeunes les plus prometteurs pour le circuit masculin, sur le modèle de ce qui a déjà été lancé chez les femmes, avec notamment l’arrivée d’Azzi Fudd ou celle de Leïla Lacan. Janelle Salaün avait également été annoncée parmi les recrues françaises du projet, avant de finalement sortir de l’aventure après son accord avec Galatasaray.

« Ce qui m’a attiré vers Project B, c’est son ambition », a expliqué Landry Fields. « Project B a réuni certaines des meilleures athlètes du monde. Je connais Nneka Ogwumike depuis Stanford, et c’est exactement le genre de personne qui pose une culture. Quand vous associez des leaders comme Nneka à des stars mondiales comme Azzi Fudd et Awa Fam, vous voyez une plateforme qui investit dans l’avenir de ce sport. »

Cette nouvelle ligue doit débuter au début de l’année prochaine, avec six équipes de 11 joueurs et joueuses, et un format itinérant entre l’Europe et l’Asie. Valence et Tokyo ont déjà été annoncées comme villes hôtes.