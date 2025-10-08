Associé de LeBron James, Maverick Carter s’est retiré du projet concurrent de la NBA

Tandis que la NBA avance dans son projet de NBA Europe, d'autres envisagent de monter des ligues concurrentes à la NBA et la WNBA ! Baptisé « Project B », ce projet prévoit toujours de se lancer à l’automne 2026 avec donc des ligues masculines et féminines, mais il a perdu un soutien de poids puisque Front Office Sports rapporte que Maverick Carter n’est plus impliqué dans cet ambitieux projet, monté par Geoff Prentice, cofondateur de Skype, et Grady Burnett, ancien dirigeant de Facebook.

Si Carter, partenaire de toujours de LeBron James, n'était que conseiller, le groupe d'investisseurs a reçu les appuis des stars du tennis Novak Djokovic et Sloane Stephens, des anciennes joueuses WNBA Candace Parker, Alana Beard et Lauren Jackson, ainsi que de l’ex-quarterback NFL Steve Young.

« Ce groupe a sollicité Maverick pour des conseils, ce qu’il a fait, puis il s’est retiré il y a plusieurs mois, » a déclaré un porte-parole. « Il ne travaille plus avec eux ni avec aucune autre ligue de basket en Europe. »

Malgré le retrait de Carter, Project B envisage toujours de se lancer l'an prochain avec un calendrier directement calqué sur celui de la NBA. avec des saisons qui devraient se dérouler jusqu’en avril. Ce qui signifie que ce ne serait pas en frontal avec la WNBA, mais avec les championnats européens et étrangers.

Une ligue concurrente d'Unrivaled ?

Project B prévoit d’organiser des tournois en Asie, en Europe et en Amérique latine. À l’instar de Unrivaled, la ligue de 3X3 féminine, le projet prévoit d’accorder des parts de participation aux joueurs et joueuses, bien que les détails n’aient pas encore été dévoilés.

« Nous offrons des rémunérations plusieurs fois supérieures à ce qui existe aujourd’hui dans le sport féminin, » ambitionne Burnett. « Nous proposons les plus hauts salaires et les meilleurs packages en actions du sport collectif féminin, et nous aurons parmi les meilleures joueuses au monde. Nous voulons que ce soit du basket d’un niveau exceptionnel. »

Si Project B n’a pas encore dévoilé de noms de joueurs et joueuses, un porte-parole affirme que le projet a déjà « obtenu des engagements de la part de plusieurs athlètes parmi les plus respectés du sport », dont au moins une joueuse WNBA actuellement en activité.