Summer League : les Warriors, derniers qualifiés pour les demi-finales

Il aura fallu attendre le bout de la nuit pour connaître le quatrième et dernier qualifié pour les demi-finales de la Summer League, et ce sont les Blazers, déjà éliminés, qui ont barré la route aux Nuggets. Un succès qui fait le bonheur des Warriors, vainqueurs des Knicks, et qui gagnent le droit de défier les Lakers, la meilleure équipe de l’été.

Si les Lakers terminent cette première phase invaincus (4v-0d), neuf formations finissent avec 3 victoires pour 1 défaite. Il n’y a donc que trois heureux élus, et c’est le différentiel de points qui a fait la différence.

Ainsi les Grizzlies de Cameron Boozer, qui ont laminé les Hawks (98-64), en profitent pour améliorer leur point-average et finir deuxième de la première phase avec +11.5 points d’écart en moyenne. Sans cette fessée, les Hawks étaient très bien placés pour finir dans le dernier carré.

Même scénario pour les Rockets qui affronteront justement les Grizzlies en demi-finale. Les coéquipiers de Bruce Thornton (23 points) s’imposent de 20 points face aux Nets (103-83) pour améliorer leur point-average fixé à +10.3 points.

Enfin, les Warriors sont donc les 4e et derniers qualifiés après leur succès 87-77 face aux Knicks de Pacôme Dadiet (9 points). Comme les Nuggets se sont inclinés face à Portland, leur point-average de +6.3 points leur permet de devancer les Raptors et les Spurs, et de se préparer à défier les Lakers.

CALENDRIER

Rockets – Grizzlies (samedi, 18h30 heure française)

Lakers – Warriors (samedi, 20h30 heure française)