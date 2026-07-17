En démonstration, Cameron Boozer envoie les Grizzlies en demi-finale de la Summer League

Memphis devait s’imposer pour continuer à croire aux demi-finales de la Summer League. Les Grizzlies n’ont pas fait les choses à moitié puisqu’ils ont corrigé Atlanta, pourtant invaincu jusque-là, dans des proportions rares : 96-64.

La rencontre était même pratiquement terminée après douze minutes. Memphis a remporté le premier quart-temps 32-2, après avoir débuté la partie par un 21-0. Jamais une équipe n’avait inscrit aussi peu de points dans un premier quart-temps en Summer League.

Cameron Boozer a immédiatement donné le ton en inscrivant les quatre premiers points de la rencontre, avant de faire parler son mélange de puissance, de mobilité et de maîtrise technique. Le troisième choix de la Draft termine avec son meilleur total offensif à Las Vegas : 24 points à 10/13 au tir, 7 rebonds et 3 passes décisives, sans jamais donner l’impression de forcer.

« C’était simplement un gros effort défensif de notre part », s’est-il félicité après la rencontre. « C’est probablement l’un de nos meilleurs matchs défensifs. Nous étions tous connectés les uns aux autres. »

« C’est un joueur spécial »

Avec 30 points d’avance à la pause, Memphis a pu gérer la suite de la rencontre. Dans un fauteuil, Cameron Boozer a surtout affiché une nouvelle fois une maturité étonnante pour un joueur de 18 ans.

Actif au rebond offensif, disponible pour ses partenaires et rarement hors tempo, l’ancien joueur de Duke confirme match après match sa capacité à peser sans monopoliser le ballon.

« J’ai pris ce que la défense m’a donné », a-t-il expliqué après avoir notamment pris le dessus sur Henri Veessaar, limité à 5 points et sorti pour six fautes en 20 minutes. « Nous avons obtenu beaucoup de bonnes positions et nous avons très bien fait circuler le ballon. Parfois, ils venaient en aide, parfois non. Dans ces moments-là, je dois rester agressif. C’est le plus important. »

À ses côtés, Cedric Coward a lui aussi brillé avec 23 points à 7/12 au tir. Les deux jeunes joueurs ont déjà affiché une complémentarité prometteuse.

« C’est un joueur spécial, il n’y a pas d’autre mot pour le décrire », s’est enthousiasmé Cedric Coward. « Je n’arrive pas à croire qu’il n’a que 18 ans. Nous allons faire beaucoup de bonnes choses. »

Houston au programme

Avec trois victoires en quatre rencontres, Memphis termine à la deuxième place de la première phase et décroche ainsi son billet pour les demi-finales.

« Nous avons faim », a assuré Cameron Boozer. « Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, des gars qui veulent se battre. J’ai le sentiment que, lorsque vous jouez, c’est pour gagner. C’est ce que nous essayons de faire. »

Les Grizzlies affronteront les Rockets pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera les Lakers, seule équipe encore invaincue après leur large victoire contre Chicago (105-82), aux Warriors.

Face à Los Angeles, Caleb Wilson a compilé 21 points et 8 rebonds, mais également perdu 8 ballons.