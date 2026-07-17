Summer League : les Lakers surclassent les Bulls et filent en demi-finales

Les Lakers poursuivent leur sans-faute à Las Vegas avec une démonstration (105-82) face aux Bulls de Caleb Wilson pour conclure la phase de groupe avec un parfait bilan de 4-0. Grâce à ce succès, Los Angeles décroche la première place du classement général et disputera les demi-finales de la Summer League samedi.

Après une entame de tournoi poussive lors de la California Classic, les Lakers ont trouvé leur rythme, et ils enchaînent désormais six victoires consécutives et se rapprochent d’un premier sacre à Las Vegas depuis 2017.

Le début de rencontre est pourtant accroché. Cameron Carr ouvre rapidement son compteur avec un tir à mi-distance, tandis que Chris Manon, William Hickey et Anton Watson alimentent la marque dans la raquette. Les Lakers virent en tête (19-16) à l’issue d’un premier quart-temps où les défenses prennent clairement le dessus.

Chicago reste au contact dans le deuxième acte grâce à Caleb Wilson, très actif en attaque, mais les Californiens montent progressivement en régime. Arthur Kaluma, toujours aussi précieux en sortie de banc, apporte immédiatement avec un tir primé puis une passe décisive.

Le tournant intervient juste avant la pause. Les Lakers transforment leur intensité défensive en paniers faciles et infligent un cinglant 12-0 aux Bulls pour rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (56-40). La tension monte même d’un cran lorsque plusieurs joueurs doivent être séparés au moment de quitter le parquet.

Au retour des vestiaires, Los Angeles assomme définitivement son adversaire. Adou Thiero inscrit un panier à 3-points, Cameron Carr enchaîne un «and-one» puis un dunk, avant que Chris Manon ne prenne totalement le contrôle de la rencontre.

Zhaire Smith rêve toujours de NBA

L’arrière multiplie les actions des deux côtés du terrain, sanctionne derrière l’arc puis convertit lui aussi un panier avec la faute. Un tir primé de Jon Elmore au buzzer du troisième quart-temps offre aux Lakers une avance proche des 30 points (83-54).

Le dernier quart-temps permet alors au staff de faire souffler ses titulaires et de donner du temps de jeu à l’ensemble de l’effectif, sans jamais voir Chicago revenir dans la partie.

Chris Manon termine meilleur marqueur des Lakers avec 16 points. A ses côtés, Cameron Carr confirme sa très bonne Summer League avec 14 unités, tout comme Arthur Kaluma. Adou Thiero, Jon Elmore et Zhaire Smith qui ajoutent chacun 11 points. L’ancien 16e choix de la Draft 2018 poursuit ainsi sa tentative de comeback en NBA après plusieurs saisons loin de la Grande Ligue.

En face, Caleb Wilson confirme avec 21 points et 8 rebonds, épaulé de Tobe Awaka et Boo Buie (12 points chacun). Vendredi, les Bulls disputeront un match de classement face aux Cavaliers, tandis que les Lakers tenteront de poursuivre leur parcours parfait samedi en demi-finales, et ce sera face aux Warriors, derniers qualifiés du jour.