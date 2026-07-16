Le nouveau contrat de Gary Trent Jr. dans le viseur de la NBA…

La récompense était-elle programmée depuis longtemps ? D’après Shams Charania, la NBA a ouvert une enquête sur le nouveau contrat de Gary Trent Jr. avec les Bucks, signé pour 64 millions de dollars sur quatre ans.

Sur le papier, chaque étape respecte pourtant les règles. En juillet 2024, l’arrière avait rejoint Milwaukee pour une seule saison au salaire minimum, soit environ 2,6 millions de dollars. Un an plus tard, il avait rempilé pour 7,5 millions sur deux ans, avec une « player option » à 3,9 millions pour 2026/27, finalement déclinée.

Ces deux saisons consécutives passées dans le Wisconsin ont permis aux Bucks d’obtenir ses « Early Bird Rights ». De quoi autoriser la franchise à dépasser le « salary cap » pour conserver le joueur présent depuis deux ans dans l’effectif, avec un salaire de départ pouvant atteindre 105% du salaire moyen de la ligue. Milwaukee pouvait ainsi lui offrir 15,2 millions dès la première année, puis 64 millions au total.

Une promesse faite à l’avance ?

Le problème ne vient toutefois pas du contrat signé cet été, mais d’un éventuel accord antérieur. La convention collective interdit en effet toute promesse portant sur un futur contrat. Elle permet aussi d’établir un contournement par des preuves indirectes, notamment lorsqu’une opération ne peut être rationnellement expliquée autrement.

Le montant nourrit forcément les soupçons après une saison à 8,1 points de moyenne et alors que la rotation extérieure des Bucks est déjà très chargée…

Néanmoins, une surévaluation financière ne suffit pas à démontrer une fraude. La NBA devra prouver que Milwaukee avait promis ce rattrapage financier à Gary Trent Jr. lorsqu’il acceptait de jouer au rabais, et pas simplement que les Bucks ont décidé de le payer très cher une fois l’exception disponible.

Gary Trent Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7:24 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 21:50 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 POR 41 30:47 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.1 15.0 2020-21 TOR 17 31:46 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 34:58 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32:05 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28:05 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 2024-25 MIL 74 25:35 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1 2025-26 MIL 65 21:11 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.0 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.