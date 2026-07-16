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Un coloris « Spida Man » pour la D.O.N. Issue #8

Publié le 16/07/2026 à 9:56 Twitter Facebook

Sneakers – La huitième chaussure signature de Donovan Mitchell attaque fort pour son arrivée en France, reprenant ici les couleurs du superhéros Marvel dont le nouveau film est attendu pour la fin du mois.

C’est le jour J pour la D.O.N. Issue #8 ! Dans l’ombre de son coéquipier James Harden à Cleveland, qui en est à dix, Donovan Mitchell et adidas ont concocté un huitième modèle signature prometteur, avec une tige retravaillée au niveau du design, comme sur l’empeigne en mesh « quadrillée », et une semelle en deux parties assorties d’un amorti LightStrike Pro.

C’est surtout ce premier coloris qui va faire parler, puisque c’est une version aux couleurs de « Spider Man », ou plutôt « Spida Man », venant du surnom de Donovan Mitchell. Le clin d’oeil ne pouvait pas mieux tomber : le prochain film Spider Man sort le 29 juillet !

On a donc droit à une tige et une semelle en rouge et bleu, comme le costume du super héros Marvel, complétées par des finitions en noir et blanc, pour faire notamment ressortir le logo adidas sur le talon. Le logo « Spida » de Donovan Mitchell se situe toujours sur la languette, en noir sur rouge.

La D.O.N. Issue #8 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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