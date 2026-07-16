Mouhamed Gueye risque de manquer la reprise avec les Hawks

Sale nouvelle pour les Hawks, qui ont annoncé la fracture du pied gauche de Mouhamed Gueye. L’intérieur sénégalais s’était imposé dans leur rotation au cours de la saison, avec 4,4 points et 3,6 rebonds de moyenne en une quinzaine de minutes sur 77 matchs.

Contractée lors d’un entraînement, cette blessure va l’obliger à s’arrêter entre trois et quatre mois. Sa présence pour le début de la saison régulière est donc incertaine…

Devenu l’un des principaux relais de Jalen Johnson après avoir déjà fait son trou sous les ordres de Quin Snyder en fin de saison précédente, Mouhamed Gueye connaît un coup d’arrêt dans sa préparation estivale. Il devra également faire ses preuves en 2026/27 afin de convaincre ses dirigeants de le prolonger dans un an.

À Atlanta, la concurrence sera d’ailleurs rude à son poste. Même si Jonathan Kuminga ne devrait pas revenir, Asa Newell, Jock Landale ainsi que les rookies Zuby Ejiofor et Henri Veesaar tenteront eux aussi de gratter des minutes derrière Jalen Johnson et Onyeka Okongwu.

Mouhamed Gueye Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 6 12:10 34.8 33.3 83.3 1.7 2.0 3.7 0.7 2.2 0.8 0.2 0.7 4.0 2024-25 ATL 33 16:09 42.1 25.9 76.2 1.3 2.9 4.2 0.8 1.7 0.8 0.5 1.0 6.0 2025-26 ATL 77 15:19 45.2 30.8 64.5 1.2 2.4 3.6 0.9 1.6 0.8 0.4 0.5 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.