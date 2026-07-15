Après un début de Summer League cauchemardesque, Drake Powell retrouve enfin la lumière

Il suffisait peut-être d’en voir un rentrer. Après quatre rencontres traversées comme un long cauchemar, Drake Powell a enfin retrouvé la cible. Face aux Kings, le sophomore des Nets a ainsi inscrit 18 points à 6/10 au tir, dont 4/7 à 3-points, dans la large victoire de Brooklyn (115-83).

Entre le California Classic et ses premiers matchs à Las Vegas, l’ancien de North Carolina n’avait en effet converti qu’un seul de ses 28 tirs, et aucun de ses 14 essais derrière l’arc ! De quoi sérieusement ébranler sa confiance.

« Certaines nuits sont difficiles lorsque je me retrouve seul dans ma chambre d’hôtel », reconnaissait-il avant de retrouver Sacramento. « Mais je discute constamment avec mon entourage. Je continue de leur faire confiance, ainsi qu’à mes entraîneurs. »

Le 22e choix de la Draft 2025 refusait pourtant de se cacher. « Je travaille énormément sur mon tir. Pour l’instant, ça ne rentre pas, mais je vais continuer à les prendre avec la conviction qu’ils finiront par rentrer. »

De la concurrence à l’arrière

Son coach de Summer League, Dutch Gaitley, insistait lui aussi pour que son joueur ne perde pas confiance. « Nous avons totalement confiance en lui lorsqu’il prend les bons tirs. Défensivement, il a été exceptionnel. Ce n’est pas facile de continuer à fournir autant d’efforts quand on souffre en attaque. Je veux qu’il continue à tirer. »

Le message a été entendu. Drake Powell avait déjà inscrit quatre paniers primés en cinq tentatives à la pause, avant de ponctuer sa soirée par un alley-oop qui lui a valu une faute technique pour être resté accroché au cercle.

Cette performance n’efface toutefois pas les interrogations. Avec 6,5 points de moyenne à 28% à 3-points durant sa saison rookie, Drake Powell doit absolument progresser offensivement pour rester sur le terrain. D’autant qu’il y a énormément de monde sur les postes extérieurs à Brooklyn…

Outre la recrue Keon Ellis et Terance Mann, les Nets doivent répartir les minutes entre Mikel Brown Jr., Egor Dëmin, Nolan Traoré et Ben Saraf. Et pour se faire une place dans cet embouteillage, l’ancien de North Carolina devra donc continuer à s’appuyer sur sa défense, tout en devenant une menace crédible à 3-points.

Drake Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 63 20:57 40.2 28.0 89.6 0.3 1.4 1.8 1.4 1.4 0.6 1.0 0.2 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.