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La Nike Ja 3 prend les couleurs des Blazers

Publié le 15/07/2026 à 12:06 Twitter Facebook

Sneakers – La troisième chaussure signature de Ja Morant bénéficie d’un coloris en rouge et blanc issu de sa collection « Team Bank », aux couleurs de sa nouvelle franchise de Portland.

Ja Morant et les Grizzlies, c’est fini. Place à une nouvelle aventure pour le meneur en quête de rachat, et amené à rebondir du côté de Portland, avec notamment Damian Lillard à ses côtés pour l’aider à rester dans le droit chemin.

Le hasard fait parfois bien les choses, puisque sa Nike Ja 3 présente dans sa collection « Team Bank » un coloris reprenant les couleurs de sa nouvelle franchise des Blazers. Celui-ci se présente avec une tige et une semelle en rouge et blanc, le tout étant complété par un « Swoosh » gris.

La mousse « Zoom X » intégrée à la semelle de la Nike Ja 3 et le design de ce modèle, avec son inscription « JA » formée grâce à la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l’un des côtés de la chaussure, en ont fait un succès sur le marché mondial.

En attendant la sortie de la Nike Ja 4 le 13 août, la Ja 3 va ainsi pouvoir prolonger un peu le plaisir avec ce coloris de circonstance annoncé à 125 dollars, et qui pourrait bien faire son chemin jusqu’en Europe…

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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