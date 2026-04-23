La Ja 3 “Uncle Phil” reste en famille

Ja Morant cultive l’esprit de famille à travers sa collection signature. Le dernier coloris en date de la Ja 3 n’est pas adressé à sa fille Kaari ni à son père Tee, mais à son oncle Phil ! Point d’hommage à la série « Le Prince de Bel Air » donc mais bel et bien au frère du paternel, connu pour avoir fondé la société de médias « Catch 12 » pour accompagner et mettre en valeur les activités extra basket de Ja Morant, notamment à travers sa marque « Twelve Time ».

De quoi compléter la belle collection avec ce nouveau coloris « Uncle Phil », dotée d’une tige bleu métallique, aux accents jaune et rouge, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral et le logo du joueur présent sur la languette. Le col ressort en violet tandis que l’ensemble reposant sur une semelle extérieur en bleu ciel. Pour rappel, la Nike Ja 3 possède une semelle intermédiaire en mousse Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja.

La Ja 3 « Uncle Phil » sera disponible ce jeudi dès minuit sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.