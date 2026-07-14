Si l’avenir de James Harden reste encore incertain après deux semaines de free agency, celui de la Harden Vol. 10 en collaboration avec adidas est déjà tout tracé.

Après avoir sorti un coloris « Pink Lemonade » la semaine passée, la suite arrive déjà avec la présentation de cette version « Northern Lights » pour « aurores boréales » illustrant le motif choisi pour habiller la tige, allant ici du bleu au vert turquoise. Les trois bandes apparaissent par ailleurs en vert au niveau du talon, tandis que la partie supérieure du modèle reste en noir.

La Harden Vol.10 est annoncée pour le 1er août sur le sol nord-américain et ne devrait pas tarder à investir le marché européen, au prix de 160 euros.

Notre avis sur la Harden Vol.10 Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur. A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

(Via SneakerNews)