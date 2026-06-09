La Harden Vol. 10 garde le cap

Six mois déjà ! Et la Harden Vol.10 n’a pas chômé depuis. Tradé aux Cavs en février, James Harden a donné un nouvel élan à cette fin de saison en allant jusqu’en finale de conférence avec sa nouvelle équipe, avant de tomber face aux Knicks. Sa dixième chaussure signature l’a accompagné tout au long de ce parcours avec déjà sept coloris mis en vent et disponible en France.

On sait déjà à quoi ressemblera le huitième, puisque ce sera ce modèle « Clear Cyan » avec une tige bleu turquoise assortie de finitions en noir, sur les trois bandes à la base du talon et sous la semelle.

La Harden Vol. 10 « Clear Cyan » est annoncée pour le 19 juin. Elle sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.