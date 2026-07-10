La Harden Vol. 10 continue d’alimenter son public de nouveaux coloris à un rythme impressionnant. Ainsi, alors que la version « Clear Cyan » de la dixième chaussure signature de James Harden vient à peine de sortir en France, peu après la « Gold Metallic », la suite est déjà prête !

C’est bientôt au tour de ce coloris « Pink Lemonade » d’investir le marché, avec sa base en rose assortie d’une partie supérieure en noir, les trois bandes d’adidas ressortant également en noir à l’arrière. L’ensemble est complété par une touche de jaune sous la semelle.

James Harden avait porté ce coloris pour la première fois lors du Game 3 de la demi-finale de conférence entre Cleveland et Detroit. Menés 2-1, les Cavs l’avaient alors emporté 116-109 avant de progressivement inverser la tendance et l’emporter sur un Game 7.

La Harden Vol. 10 sera disponible ce soir à partir de minuit sur Basket4ballers au prix de 160 euros.