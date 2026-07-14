Jaime Jaquez Jr. « dévasté » par son départ de Miami

C’est une vidéo qui a beaucoup circulé au moment du transfert de Giannis Antetokounmpo. On y voit Jaime Jaquez Jr., en sueur dans un gymnase, apprendre son départ pour Milwaukee en découvrant la nouvelle sur le téléphone de quelqu’un d’autre. « La vidéo est bien authentique », confirme l’ancien joueur du Heat.

Que s’est-il passé ? « Je savais qu’il allait se passer quelque chose ce jour-là. J’étais avec mes amis. Je devais aller chercher ma copine à l’aéroport et, sur la route, je suis passé chez des amis. Ils m’ont proposé d’aller jouer au basket pour m’aérer l’esprit », raconte Jaime Jaquez Jr.

« On est allés au LA Fitness et mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. J’avais énormément d’appels en absence. Les gars qui étaient avec moi m’ont annoncé la nouvelle. Ensuite, j’ai eu mon agent au téléphone. »

Comme Kel’el Ware, qui fait le voyage avec lui, l’ailier n’a pas été totalement surpris de quitter Miami. Cela n’a pas rendu la nouvelle moins douloureuse pour autant.

« Je savais que c’était une possibilité, mais on n’est jamais vraiment préparé »

« Je savais que c’était une possibilité, mais on n’est jamais vraiment préparé. Dès que j’ai appris la nouvelle, j’étais dévasté. J’aime Miami, j’aime cette ville, c’était chez moi », explique-t-il ainsi.

Sa carrière va désormais se poursuivre avec les Bucks, qui devront rapidement se pencher sur son avenir contractuel. Jaime Jaquez Jr. sera en fin de contrat en 2027 et, avant son transfert, avait clairement annoncé qu’il souhaitait prolonger avec le Heat.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre cette nouvelle équipe. Il y aura beaucoup d’opportunités pour moi à Milwaukee », assure-t-il, avant d’évoquer une éventuelle prolongation.

« On verra ce qu’il se passera le moment venu. Pour l’instant, je suis à Las Vegas pour m’acclimater, rencontrer les coaches et le staff. On verra. Je ne suis pas vraiment inquiet pour le moment » conclut-il.

Jaime Jaquez Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28:10 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 2024-25 MIA 66 20:44 46.1 31.1 75.4 1.3 3.1 4.4 2.5 1.2 0.9 1.5 0.2 8.6 2025-26 MIA 75 28:17 50.7 31.7 76.9 1.3 3.7 5.0 4.7 1.8 0.7 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.