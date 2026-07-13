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Un nouveau modèle de la collection « Nike GT » dévoilé par AJ Dybantsa

Publié le 13/07/2026 à 11:21 Twitter Facebook

Sneakers – Le numéro 1 de la Draft a porté une toute nouvelle paire estampillée Nike pour ses deux premières sorties en Summer League, qui pourrait être l’un des trois modèles “Nike GT” attendus pour 2027.

Vainqueur de son premier match de Summer League jeudi soir face au Jazz de Darryn Peterson, AJ Dybantsa a brillé ballon en main (27 points) et chaussures aux pieds, dévoilant pour l’occasion un modèle inédit.

La tige attire pour le moins l’attention avec sa base en mesh ressortant à l’arrière assortie d’un renfort moulé au revêtement d’un style métallique, faisant penser à l’articulation d’une armure. Le petit plus se situe au niveau du talon où l’on aperçoit le logo signature d’AJ Dybantsa, ici en blanc sur fond bleu foncé. Le numéro 1 de la Draft a profité de son deuxième match cette nuit face aux Kings de Maxime Raynaud pour la porter à nouveau.

Rien n’a encore filtré du côté de Nike, que ce soit sur le nom ou la composition du modèle. Il se murmure que ce serait l’un des trois nouveaux destinés à enrichir la collection « Nike GT » pour 2027, entre la GT Uptempo, la GT Force et la GT Flight. Les prochaines sorties d’AJ Dybantsa du côté de Las Vegas devraient permettre d’en voir et d’en savoir un peu plus.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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