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Sylvain Francisco et Nadir Hifi pensent toujours à la NBA

Publié le 13/07/2026 à 8:28 Twitter Facebook

NBA – Les deux Français n’ont pas fait une croix sur les États-Unis mais veulent du concret, donc plus qu’une simple chance, pour traverser l’Atlantique.

C’est l’événement de juillet en NBA et Sylvain Francisco et Nadir Hifi connaissent la Summer League. Le premier a participé, avec les Bucks, en 2022, quand le second était avec les Wolves deux ans plus tard. Aucun des deux n’a su faire sa place en NBA. Pour autant, et ils l’ont confirmé lors de leur passage au Quai 54, ils y pensent encore.

« J’attends, il me reste dix jours sur mon buyout, on verra. Je n’y pense pas tous les jours, je n’ai aucun regret, j’ai passé une très belle saison individuellement même si collectivement, on aurait aimé faire mieux avec Paris », explique Nadir Hifi dans les colonnes de L’Équipe. Tandis que Sylvain Francisco ajoute qu’il y croit « encore, le temps passe vite mais on verra. Je n’ai pas de pression mais c’est le meilleur timing actuellement ».

Le souci, c’est qu’avec leur petit gabarit (1m85), les deux Français ne présentent pas le profil parfait pour la NBA et les « scouts » sont refroidis. Donc venir se montrer est possible mais obtenir un véritable contrat l’est déjà beaucoup moins. Or, c’est ce que veulent le joueur de Paris et de l’Asvel, comme le résume Matthew Strazel : « On connaît les franchises. Si elles sont juste intéressées, ce n’est pas assez. »

Hifi ne semble pas pressé, Francisco l’est un peu plus

« Si une équipe croit en moi et me voit dans son système, ça collera dans tous les cas », précise Hifi. « Il me faut juste une opportunité. On a vu des joueurs qui sont partis à 28 ou 29 ans. J’ai 23 ans, je continue de travailler. »

Francisco, lui, a déjà 28 ans justement et n’a pas caché que sa priorité, c’était la NBA. Le temps tourne et son avenir va s’écrire à l’Asvel. Dès lors, est-il inquiet de ne pas avoir une nouvelle opportunité ?

« J’ai un jeu américain. Je sais que là-bas, je serai un role player, ce sera plus important de défendre, de savoir shooter, mais ce qu’on me proposerait, ce serait aussi d’avoir le ballon en main. J’y crois encore, le temps passe vite mais le meilleur timing c’est actuellement », conclut le joueur de l’équipe de France.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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