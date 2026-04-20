Nadir Hifi : « Ce n’est pas un mystère, je me sens prêt pour la NBA »

Y aura-t-il deux Français de plus en NBA la saison prochaine ? Parmi les meilleurs scoreurs de l’Euroleague, Sylvain Francisco (16.7 points de moyenne) et Nadir Hifi (18.9) visent ainsi tous les deux la Grande Ligue…

« Ce n’est pas un mystère : je me sens prêt pour la NBA » assure le joueur du Paris Basket. « J’espère avoir une chance d’y aller dès cet été. Je ne peux plus me présenter à la draft, mais cela peut, je l’espère, passer par un contrat direct. Ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler, mais l’envie est clairement là. Tout ce que je peux faire en attendant une opportunité est de montrer sur le terrain ce dont je suis capable en étant performant. »

Il y a deux ans, il avait participé à la Summer League avec les Wolves, affichant ses qualités de scoreur sur les trois matchs qu’il avait pu disputer… avant de devoir rentrer en France pour une urgence familiale.

Un profil peu attractif pour la NBA actuelle ?

Mais à 23 ans, Nadir Hifi (1m84) espère bien avoir sa chance. « Franchement, non » indique-t-il au Parisien, sur une préférence pour une franchise NBA, alors que ses anciens coachs, Tiago Splitter et Tuomas Iisalo, officient à Portland et Memphis. « De toute manière, si ça devait arriver, je ne choisirai pas. J’irai où on me prendra. »

En tout cas, s’il doit quitter le Paris Basket, ce serait en priorité pour rejoindre les Etats-Unis.

« Je suis très sollicité, je ne vous le cache pas, mais je suis encore sous contrat avec Paris. Néanmoins, ma seule option pour le moment, c’est la NBA » conclut-il ainsi sur les sollicitations de grands clubs européens.

Une ambition portée par son talent offensif : Nadir Hifi tourne à 18.9 points et 3.8 passes en Euroleague, ainsi qu’à 20.1 points et 3.9 passes en Betclic Élite. Reste à voir si son profil de scoreur sous-dimensionné, explosif balle en main mais attaquable défensivement, trouvera sa place dans une NBA toujours plus exigeante sur la polyvalence.