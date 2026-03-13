Sylvain Francisco, très courtisé en Euroleague, vise la NBA…

Malgré les nombreuses sollicitations de plusieurs très grosses cylindrées européennes, Sylvain Francisco regarderait d’abord vers les États-Unis ! Selon les informations d’Aris Barkas, d’Eurohoops, le meneur français du Zalgiris Kaunas a ainsi fait d’un contrat NBA son objectif prioritaire pour cet été.

Auteur d’une saison très solide en Euroleague (17.0 points et 6.4 passes de moyenne, à 46% de réussite dont 41% à 3-points), au point d’être un potentiel MVP de la saison régulière, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est imposé comme l’un des meneurs les plus suivis du marché. Ces dernières semaines, son nom a notamment circulé du côté du Panathinaïkos, de l’Olympiakos, mais aussi du FC Barcelone, même si certaines rumeurs ont été démenties.

Sous contrat avec Kaunas jusqu’en 2027, Sylvain Francisco disposerait toutefois d’une clause de sortie à l’été 2026, un détail qui nourrit logiquement les spéculations autour de son avenir.

À 28 ans, le Français semble donc arrivé à un moment charnière de sa carrière. Courtisé en Europe, installé parmi les joueurs majeurs de l’Euroleague, il pourrait choisir de tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique, alors qu’il a fait tout son lycée en Floride, avant de revenir en France, à Levallois puis au Paris Basketball.

Reste à voir si une franchise NBA lui donnera sa chance alors qu’il avait très peu joué lors de la Summer League 2022/23 avec les Bucks et que son profil de petit scoreur (1m86) n’est pas le plus recherché dans la Grande Ligue.