Attendu à l’Asvel, Sylvain Francisco vise en priorité la NBA

Et si c’était enfin le bon moment pour faire le grand saut ? Après avoir encore sorti ce weekend un gros match lors de la première manche de la finale du championnat lituanien (16 points, 6 passes décisives en 22 minutes), Sylvain Francisco a rappelé sa priorité pour la suite de sa carrière : la NBA.

Auteur de sa meilleure saison en Euroleague sur le plan statistique (16.5 points à 38.6% de réussite à 3-points, 2.9 rebonds, 6.5 rebonds en moyenne sur 27 minutes), le meneur international français est annoncé sur le départ de Kaunas, et son nom circule du côté de l’Asvel de Tony Parker avec un contrat record : 15 millions sur trois ans !

Toutes les cartes en main

Pour l’heure, rien n’est acté et surtout, rien ne presse, comme l’intéressé n’a pas manqué de le rappeler en marge de la victoire 105-75 face à Utena.

« Il y a des rumeurs partout, mais en ce moment, je pense à la NBA », a-t-il déclaré. « Oui, malgré tout, mon objectif principal reste la NBA. Les choses peuvent changer, mais c’est là que je veux aller. Comme je l’ai dit, les rumeurs vont bon train. Pour l’instant, je me concentre sur la finale. Kaunas, ou n’importe quelle autre équipe qui voudrait de moi, je ne m’en préoccupe pas pour l’instant. J’ai toutes les cartes en main, alors je vais prendre mon temps ».

Sous contrat avec Kaunas jusqu’en 2027, Sylvain Francisco dispose toutefois d’une clause de sortie à l’été 2026. Sa dernière expérience avec la NBA remonte à la Summer League lors de l’été 2022, avec les Bucks aux côtés d’Hugo Besson, expérience durant laquelle il avait très peu joué.

Le timing semble désormais plus opportun. Reste tout de même à voir si une franchise NBA lui donnera sa chance…