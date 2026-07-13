Les Bleuettes bouclent leur trilogie européenne en or

La génération 2006-2007 est insatiable. Championnes d’Europe U16 en 2022 puis U18 en 2024, les Françaises ont conclu leur parcours dans les sélections de jeunes par un nouveau sacre, dimanche à Klaipeda. Après avoir écarté l’Espagne en demi-finale (64-54), les joueuses de Xavier Noguera ont maîtrisé Israël en finale (79-66).

Les Bleuettes ont immédiatement donné le ton avec un départ fulgurant. Portées par Aïnhoa Risacher, Inès Pitarch-Granel et Stella Colas, elles ont infligé un 18-0 à leurs adversaires, qui ont attendu près de sept minutes avant d’inscrire leur premier panier.

Israël a pourtant refusé de sombrer. Dans le sillage de Gal Raviv, auteure de 29 points, l’écart est retombé à cinq unités dans le deuxième quart-temps. Mais la France a conservé le contrôle, grâce notamment à un tir difficile d’Aïnhoa Risacher en fin de possession, puis à l’activité de Sarah Cissé près du cercle.

Sarah Cissé couronnée MVP

Déjà utilisée chez les professionnelles avec Lattes-Montpellier, l’intérieure a livré une finale monumentale avec 15 points et surtout 23 rebonds. Téa Cléante a également joué un rôle majeur en sortie de banc, avec 19 points.

Dominatrices au rebond (49 prises à 36), les Françaises ont repoussé les dernières tentatives de retour israéliennes après la pause. Un panier primé de Colas, puis une ultime banderille de Cléante, ont pu lancer les célébrations.

Sarah Cissé a logiquement été désignée MVP de la compétition, tandis qu’Inès Pitarch-Granel a intégré le cinq majeur du tournoi. La France décroche ainsi son sixième titre européen dans la catégorie, après ceux de 2005, 2009, 2014, 2023 et 2024.

Pour cinq de ces championnes (Risacher, Colas, Cissé, Pitarch-Granel et Claire Dalstra), l’été international va désormais se poursuivre avec le groupe élargi des Bleues, qualifiées pour le Mondial 2026. Une préparation compliquée par le chevauchement avec la saison WNBA.