DeAndre Jordan parti pour jouer une 20e saison NBA

DeAndre Jordan a sans doute signé le dernier contrat de sa carrière, dès l’ouverture de la « free agency ». D’après Jake Fischer, il a paraphé un contrat de 7,9 millions de dollars sur deux ans, entièrement garanti par les Pelicans.

De quoi lui permettre de disputer une 19e, puis une 20e saison en NBA. À l’échéance de ce nouveau contrat, à l’été 2028, « DAJ » aura alors 40 ans.

Arrivé dans la ligue en 2008 en tant que 35e choix de la Draft, DeAndre Jordan a bien sûr connu ses plus belles années sous les couleurs des Clippers. Il y a disputé plusieurs campagnes de playoffs, décroché une sélection au All-Star Game et intégré à trois reprises une All-NBA Team.

Son rôle s’est ensuite progressivement réduit, sans l’empêcher de remporter le titre de champion en 2023 avec les Nuggets, puis d’être élu Coéquipier de l’année en 2026 sous les couleurs des Pelicans.

Son importance dans le vestiaire explique largement la volonté de La Nouvelle-Orléans de le conserver, même s’il ne joue quasiment plus. La saison passée, il n’est apparu qu’à 12 reprises, pour 4,4 points et 6,3 rebonds de moyenne.

Un relais précieux

« Il a énormément fait progresser notre programme », estimait James Borrego en mars. « Avec son leadership. C’est un adulte dans le vestiaire. Il a gagné au plus haut niveau. Il a des standards élevés. Avant les matchs, il fait son travail. Ensuite, il y a le leadership. Il a pris les anciens sous son aile et il a aussi pris les jeunes sous son aile. Il a un impact énorme dans notre vestiaire. Et je ne peux même pas vraiment mettre de mots là-dessus. »

DeAndre Jordan incarne ainsi un mentor idéal pour le jeune groupe de NOLA, notamment pour les intérieurs.

« C’est quelqu’un qui communique de manière exceptionnelle. C’est quelque chose que nous essayons de développer davantage chez nos jeunes joueurs : la capacité à communiquer, surtout pour les intérieurs. C’est essentiel. Pour avoir une défense solide ou pour ressembler à une grande défense, il faut parler, surtout au poste de pivot. Et il le fait aussi bien que n’importe qui. »

À défaut de peser encore sur les parquets, DeAndre Jordan continuera donc d’apporter son expérience à un groupe en pleine construction. Et pourra, au passage, rejoindre le cercle fermé des joueurs aux 20 saisons en NBA.

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 14:33 63.3 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16:15 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 25:35 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27:15 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 24:31 64.3 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35:00 67.6 42.8 4.0 9.5 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34:23 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 33:44 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 LAC 81 32:28 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 31:29 64.5 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 DAL 50 31:05 64.4 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 NY 19 25:57 63.4 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BKN 56 22:02 66.6 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BKN 57 21:52 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 LAL 32 12:45 67.4 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 PHI 16 13:23 59.3 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15:02 76.5 100.0 45.8 1.3 3.8 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11:00 62.4 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 2024-25 DEN 56 12:20 65.0 42.2 1.5 3.6 5.1 0.9 1.3 0.3 0.7 0.5 3.7 2025-26 NO 12 16:35 65.6 64.7 2.2 4.2 6.3 0.9 1.3 0.3 0.8 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.