DeAndre Jordan rempile aux Pelicans pour une 19e saison

L’aventure continue pour DeAndre Jordan. Selon ESPN, le pivot vétéran a trouvé un accord avec les Pelicans pour disputer une 19e saison en NBA. Une signature qui dépasse largement le cadre sportif.

Utilisé avec parcimonie ces dernières années, l’ancien All-Star conserve en effet une vraie cote auprès des dirigeants pour son rôle de mentor. C’est particulièrement le cas à La Nouvelle-Orléans, où il a rapidement noué une relation privilégiée avec le rookie Derik Queen.

D’après Ohm Youngmisuk, DeAndre Jordan a joué un rôle majeur dans les premiers mois du jeune intérieur et continuera d’être une pièce essentielle de son développement. Une mission qui semble désormais presque aussi importante que ses quelques minutes passées sur le parquet.

À 37 ans, DeAndre Jordan n’a évidemment plus l’impact du joueur qui faisait partie des meilleurs pivots de la ligue au début des années 2010. Mais son expérience reste un atout précieux pour un groupe des Pelicans en pleine évolution, qui compte sur Derik Queen pour s’imposer comme son intérieur d’avenir.

Champion NBA en 2023 avec Denver, DeAndre Jordan s’est progressivement reconverti en leader de vestiaire, apprécié pour son professionnalisme auprès des jeunes joueurs au quotidien. En prolongeant l’ancien pivot des Clippers, des Mavericks ou encore des Nets, les Pelicans sécurisent ainsi une présence rassurante dans leur effectif.

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 14:33 63.3 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16:15 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 25:35 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27:15 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 24:31 64.3 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35:00 67.6 42.8 4.0 9.5 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34:23 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 33:44 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 LAC 81 32:28 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 31:29 64.5 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 DAL 50 31:05 64.4 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 NY 19 25:57 63.4 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BKN 56 22:02 66.6 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BKN 57 21:52 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 LAL 32 12:45 67.4 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 PHI 16 13:23 59.3 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15:02 76.5 100.0 45.8 1.3 3.8 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11:00 62.4 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 2024-25 DEN 56 12:20 65.0 42.2 1.5 3.6 5.1 0.9 1.3 0.3 0.7 0.5 3.7 2025-26 NO 12 16:35 65.6 64.7 2.2 4.2 6.3 0.9 1.3 0.3 0.8 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.