DeAndre Jordan nommé « Coéquipier de l’année »

Il y avait douze finalistes (six dans chaque conférence) pour le trophée « Twyman-Stokes Teammate of the Year » et le Coéquipier de l’année 2026 n’est autre que DeAndre Jordan.

Avec ses 1445 points (et 66 premières places), le pivot des Pelicans devance de justesse le déjà triple lauréat Jrue Holiday (1437 points et 39 premières places), ainsi qu’un autre vétéran Jeff Green (1420 points et 57 premières places), et enfin Garrett Temple (1223 points et 46 premières places).

Desmond Bane, Jalen Brunson, Pat Connaughton, De’Aaron Fox, Duncan Robinson, Marcus Smart, Jayson Tatum et Jaylin Williams prétendaient également à cette distinction, qui met en avant les qualités humaines et le comportement du vainqueur.

Rappelons que le trophée Twyman-Stokes est décerné depuis 2013, rendant hommage à l’amitié entre Jack Twyman et Maurice Stokes. Jack Twyman était devenu le tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, paralysé après avoir reçu un choc à la tête en plein match à la fin des années 1950.

Un vétéran exemplaire et adoré

Très peu utilisé par les Pelicans (12 matchs), mais toujours là pour rendre de fiers services lorsque son coach a fait appel à lui (4.4 points et 6.3 rebonds), DeAndre Jordan fait aujourd’hui partie des vétérans les plus appréciés de la ligue. Devenu un « grand frère » dans le vestiaire de La Nouvelle-Orléans, il s’est avéré précieux pour Derik Queen, Yves Missi ou même Zion Williamson.

« Il a énormément fait progresser notre programme », estimait James Borrego, en mars. « C’est son leadership. C’est un adulte dans le vestiaire. Il a gagné au plus haut niveau. Il a des standards élevés. Avant les matchs, il fait son travail. Ensuite, il y a le leadership. Il a pris les anciens sous son aile et il a aussi pris les jeunes sous son aile. Il a un impact énorme dans notre vestiaire. Et je ne peux même pas vraiment mettre de mots là-dessus. »

Et d’ajouter sur le côté mentor de l’ancien intérieur des Clippers : « C’est quelqu’un qui communique de manière exceptionnelle. C’est quelque chose que nous essayons de développer davantage chez nos jeunes joueurs : la capacité à communiquer, surtout pour les intérieurs. C’est essentiel. Pour avoir une défense solide ou pour ressembler à une grande défense, il faut parler, surtout au poste de pivot. Et il le fait aussi bien que n’importe qui. »

Il n’est donc guère surprenant de constater que DeAndre Jordan réussit à obtenir un nouveau contrat chaque été, quand d’autres joueurs ont un peu plus de mal à en décrocher.

« Avec l’âge, j’ai accepté ce rôle de leader de vestiaire et de mentor », confiait-il en cours de saison. « Quand je suis appelé par le coach, je suis prêt à jouer et contribuer de toutes les manières possibles. Les jours où je ne joue pas, j’encourage mes coéquipiers. Je les critique quand c’est nécessaire. Je leur parle de ce que je vois sur le terrain. Je leur transmets mon expérience. »

Palmarès complet du trophée Twyman-Stokes

2013 : Chauncey Billups (LA Clippers)

2014 : Shane Battier (Miami)

2015 : Tim Duncan (San Antonio)

2016 : Vince Carter (Memphis)

2017 : Dirk Nowitzki (Dallas)

2018 : Jamal Crawford (Minnesota)

2019 : Mike Conley (Memphis)

2020 : Jrue Holiday (New Orleans)

2021 : Damian Lillard (Portland)

2022 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2023 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2024 : Mike Conley (Minnesota)

2025 : Stephen Curry (Golden State)

2026 : DeAndre Jordan (New Orleans)

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 14:33 63.3 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16:15 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 25:35 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27:15 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 24:31 64.3 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35:00 67.6 42.8 4.0 9.5 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34:23 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 33:44 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 LAC 81 32:28 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 31:29 64.5 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 DAL 50 31:05 64.4 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 NY 19 25:57 63.4 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BKN 56 22:02 66.6 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BKN 57 21:52 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 LAL 32 12:45 67.4 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 PHI 16 13:23 59.3 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15:02 76.5 100.0 45.8 1.3 3.8 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11:00 62.4 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 2024-25 DEN 56 12:20 65.0 42.2 1.5 3.6 5.1 0.9 1.3 0.3 0.7 0.5 3.7 2025-26 NO 12 16:35 65.6 64.7 2.2 4.2 6.3 0.9 1.3 0.3 0.8 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.