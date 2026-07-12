Tyler Herro s’attendait à quitter le Heat cet été

Avant de faire les gros titres pour son altercation avec Bam Adebayo, Tyler Herro a profité de sa venue à Las Vegas, en marge de la Summer League, pour revenir plus en détail sur son départ du Heat.

Une association globalement réussie entre la franchise et l’arrière, drafté en 13e position en 2019 puis rapidement devenu l’un des cadres de l’effectif d’Erik Spoelstra, apparu à deux reprises en finale NBA (2020, 2023).

« Ils m’ont drafté à ma sortie de Kentucky et m’ont donné ma chance… Ils ont cru en moi et ces sept ans ont été formidables. Peu de joueurs de ma cuvée de Draft sont encore dans leur équipe d’origine, donc je suis juste reconnaissant pour tout ce qui s’est passé là-bas », apprécie le 6e homme de l’année 2022, devenu All-Star en 2025.

Puis d’ajouter, sur ses accomplissements en Floride : « Si vous m’aviez dit à l’époque que j’allais devenir All-Star et tourner à 20 points de moyenne par match pendant cinq ans… Les gens auraient probablement dit que c’était impossible et ne l’auraient pas cru, n’est-ce pas ? Donc, j’ai le sentiment d’en avoir fait assez. Bien sûr, nous n’avons pas gagné le titre, mais nous nous sommes battus. Nous avons presque atteint les sommets à plusieurs reprises mais, encore une fois, j’apprécie Miami et j’ai apprécié tout le temps que j’y ai passé. Je serais même ouvert à l’idée d’y terminer ma carrière un jour, mais il faudrait juste que ça fasse sens pour tout le monde. »

Un retour à la maison bien accueilli

Tyler Herro, qui gardera un pied-à-terre en Floride car ses enfants continueront d’y vivre pendant qu’il sera à Milwaukee au cours de la saison, semble en tout cas avoir déjà fait le deuil de son aventure sous les couleurs du Heat. Notamment car il n’a pas été surpris de s’en aller après toutes ces rumeurs qui font, certes, « partie du jeu ».

« Je l’avais vu venir », reconnaît ainsi le joueur de 26 ans. « S’il y avait bien un été où ça devait arriver… C’était celui-ci. Donc je m’y attendais. Bien sûr, je ne savais pas que ce serait pour atterrir à Milwaukee, mais je me doutais que j’allais être transféré cet été. Je suis ravi et heureux que ce soit finalement pour Milwaukee. »

Car Tyler Herro connaît bien le Wisconsin, pour être né à Milwaukee et pour y avoir fait ses classes au lycée. Il était alors difficile de rêver meilleur endroit pour poursuivre sa carrière, et éventuellement franchir un nouveau cap, même si le Heat conservera toujours cette place particulière dans son coeur.

« Je l’ai déjà dit : le Heat est une organisation qui veut gagner des titres et qui veut être compétitive », relativise-t-il par rapport à son départ. « Nous y sommes presque parvenus, et nous avons aussi connu des saisons où nous avons été éliminés au premier tour puis d’autres où nous n’avons pas atteint les playoffs. En gros, j’y ai connu tous les scénarios possibles… Il est donc tout à fait logique qu’ils veuillent prendre un nouveau départ, récupérer quelqu’un comme Giannis et construire à partir de là. C’est tout à fait compréhensible. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.