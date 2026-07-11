Dans les coulisses des Bleus, de la Belgique à Pau

L’été de l’Equipe de France se découpe en deux temps, avec une première fenêtre début juillet, puis un nouveau rassemblement à la fin du mois d’août. Et pour lancer cette séquence estivale, les Bleus ont rempli leur contrat.

La troupe de Freddy Fauthoux est d’abord allée s’imposer à Anvers face à la Belgique (80-72), non sans quelques frayeurs, avant de maîtriser plus largement la Finlande à Pau (98-69). Deux succès qui permettent à la France de terminer cette première phase de qualification pour la Coupe du monde en tête de son groupe, avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite.

Comme à son habitude, la Fédération française propose une plongée dans les coulisses de ce rassemblement, entre séances d’entraînement, moments de vie et causeries du sélectionneur, notamment au sein de la Villa Navarre, le camp de base des Bleus dans le Béarn.

Le documentaire s’attarde en particulier sur Rudy Gobert, qui a accepté d’endosser le rôle de capitaine. L’intérieur se replonge à cette occasion dans ses souvenirs, quatorze ans après ses premiers pas avec l’Equipe de France A, lors de la préparation aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

À l’autre extrémité, Maxime Raynaud découvrait pour sa part les Bleus. Le jeune intérieur des Kings n’a pas tardé à trouver sa place, avec deux prestations convaincantes et une belle efficacité offensive.

Le Français se projette déjà vers la suite, au sein d’un secteur intérieur qu’il imagine comme « la meilleure raquette du monde » lorsqu’il sera au complet. Avec, notamment, le retour attendu de son ami Victor Wembanyama lors de la prochaine fenêtre, à la fin du mois d’août.

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB