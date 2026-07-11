Allen Graves, le jeune « cerveau » des Raptors

Les Spurs le surveillaient de près, mais les Raptors avaient remporté la mise le soir du premier tour de la Draft. Remplaçant en NCAA, Allen Graves reste l’un des rookies aux profils les plus intrigants de sa génération.

Révélation de la saison à Santa Clara, il avait attiré l’attention de plusieurs franchises grâce à sa polyvalence et son intelligence de jeu. Toronto avait finalement coupé l’herbe sous le pied de San Antonio en le sélectionnant avec le 19e choix.

Ses débuts en Summer League devraient conforter les dirigeants canadiens dans leur choix. Pour sa première apparition, Allen Graves a compilé 22 points et 13 rebonds en un peu plus de 29 minutes, malgré la défaite des Raptors face aux Celtics.

« C’est un joueur très talentueux », a apprécié Ivo Simonovic, l’entraîneur de Toronto à Las Vegas. « Un premier match officiel donne un avant-goût de la dimension physique de la NBA, et il y a très bien répondu. Nous sommes très enthousiastes à son sujet. Il travaille énormément et nous lui avons demandé de continuer à shooter. Il doit sentir que nous le soutenons. »

« Pas besoin de lui dire les choses deux fois »

Maladroit de loin en début de rencontre, Allen Graves a trouvé d’autres moyens de peser sur le match. Très actif, il a notamment marqué sur plusieurs coupes bien senties vers le cercle et multiplié les efforts au rebond.

« C’est un joueur avec un gros QI basket », poursuit Ivo Simonovic. « Je n’ai pas besoin de lui dire les choses deux fois. Nous parlons du rebond offensif, puis il revient sur le terrain et prend des rebonds parce qu’il veut gagner. Il possède un feeling incroyable pour le jeu. »

Très apprécié des amateurs « d’analytics » en NCAA, Allen Graves peut faire beaucoup de choses sans nécessairement monopoliser le ballon. Une qualité que le rookie considère comme son « principal atout ».

« Je savais que je m’adapterais bien grâce à mon QI basket », explique-t-il. « Je dois continuer à utiliser mon cerveau et à trouver des moyens d’avoir un impact : au rebond offensif, à 3-points, en plongeant sur un ballon ou en lisant le jeu en défense. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. »

Vendredi, il a ainsi capté cinq rebonds offensifs et converti trois de ses cinq tentatives derrière l’arc.

Cinq « stocks » dès son premier match

Dans une équipe de Toronto où les ailiers sont souvent réputés pour leurs qualités athlétiques, à l’image de Scottie Barnes, Allen Graves ne correspond pas totalement au moule habituel. En revanche, sa polyvalence, son activité et son implication défensive semblent parfaitement adaptées à l’identité des Raptors.

« Ils m’ont drafté pour une bonne raison, c’est ce qu’ils n’arrêtent pas de me répéter », raconte le joueur de 19 ans. « Ils me donnent la confiance nécessaire pour jouer libéré. Ils ne me demandent pas de faire des choses que je n’ai jamais faites ou avec lesquelles je ne suis pas à l’aise. »

Cette confiance s’est ressentie dès son premier match. Malgré la défaite après prolongation, Allen Graves avait maintenu les Raptors dans la rencontre grâce à deux paniers importants à 3-points en fin de quatrième quart-temps.

Il s’est également montré précieux sans ballon et en défense, avec trois interceptions et deux contres, soit cinq « stocks », le terme statistique regroupant les interceptions et les contres.

« C’est une question d’effort et d’état d’esprit », estime-t-il. « Est-ce que vous en voulez ou non en défense ? Je sais que je peux me tailler un rôle dans cette ligue et y jouer longtemps si je continue à faire toutes ces choses. »

Après la bonne pioche Collin Murray-Boyles un an plus tôt, les Raptors espèrent avoir déniché un nouveau « role player » capable de contribuer dans de nombreux secteurs.