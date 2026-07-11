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Une carte unique de Victor Wembanyama vendue 1,4 million de dollars

Publié le 11/07/2026 à 13:52 Twitter Facebook

NBA – Une carte Panini unique du Français des Spurs a été revendue près de trois fois plus cher qu’en février, lorsqu’elle avait été adjugée 516 000 dollars.

Victor Wembanyama sous le maillot des SpursLes cartes « Kaboom! » de Panini représentent des sportifs dans un style BD. Très recherchés par les collectionneurs, leurs exemplaires les plus rares peuvent atteindre des prix vertigineux. La preuve avec une carte de Victor Wembanyama, une « Panini Revolution Vertical Green Kaboom! » produite à un seul exemplaire.

Déjà vendue 516 000 dollars en février dernier, cette carte unique vient d’être cédée pour 1 443 133 dollars, rapporte ESPN. Son prix a donc presque triplé en seulement quelques mois.

Cette vente constitue un nouveau record pour une carte « Kaboom! ». Le précédent appartenait à une carte de Cristiano Ronaldo, adjugée 1,35 million de dollars en mai.

La carte de Victor Wembanyama a également atteint un montant très supérieur aux exemplaires uniques consacrés à d’autres stars de NBA. Celle de Shai Gilgeous-Alexander avait été vendue 432 000 dollars, tandis que celle de Luka Doncic avait trouvé preneur pour 396 500 dollars.

Une autre « Kaboom! » du pivot des Spurs, qui vient de prolonger son contrat à San Antonio, mais éditée cette fois à dix exemplaires, avait elle aussi été adjugée 432 000 dollars.

Cette transaction représente la deuxième vente connue la plus élevée pour une carte à l’effigie du Français. Le record reste détenu par une carte rookie vendue 5,11 millions de dollars en mai dernier.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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