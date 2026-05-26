Une carte rookie de Victor Wembanyama vendue 5,11 millions de dollars

Victor Wembanyama continue de battre des records, même loin des parquets. Selon The Athletic, sa carte rookie Panini Prizm Black 2023/24 a été vendue pour 5,11 millions de dollars !

Il s’agit de la vente connue la plus élevée pour une carte NBA non autographiée, et de la quatrième plus grosse vente connue pour une carte NBA. Elle dépasse très largement le précédent record pour une carte de Victor Wembanyama : 860 100 dollars, déboursés en février 2025 pour une Panini Prizm Nebula Choice « one-of-one ».

L’acheteur, resté anonyme pour des raisons de sécurité, explique avoir payé une telle somme parce qu’il estime qu’il s’agit de la meilleure carte possible du pivot des Spurs. « Si on parle de plafond, celui de Victor Wembanyama est nettement plus élevé » que celui d’autres jeunes superstars, avance-t-il, en le comparant notamment à Cooper Flagg.

La particularité du dossier, c’est que Victor Wembanyama ne possède pas de carte rookie officiellement autographiée sous licence NBA. Le Français est sous contrat exclusif avec Fanatics, alors que Panini détenait encore les droits des cartes NBA lors de sa saison rookie. Ce qui renforce la valeur des exemplaires les plus rares.

Dans le petit monde des collectionneurs, cette carte avait toutefois fait parler d’elle avant même cette vente record. Après l’obtention du PSA 10, soit le plus haut niveau de certification possible, le propriétaire de la boutique ayant tiré la carte avait publiquement salué une société spécialisée dans les produits de nettoyage et de restauration de cartes, laissant planer le doute sur une éventuelle intervention.

L’acheteur assure ne pas avoir eu connaissance de cette petite polémique avant l’achat, mais affirme que ça n’aurait pas changé sa décision. Pour lui, ces cartes très haut de gamme sont devenues une forme d’investissement alternatif : une manière d’acheter un morceau de légende sportive, à défaut de pouvoir s’offrir une part d’une franchise.