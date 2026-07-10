Nikola Jovic soulagé d’être toujours au Heat

Nikola Jovic avait envisagé son départ. Régulièrement cité dans les rumeurs de transfert qui ont accompagné l’intersaison du Heat, l’ailier serbe pensait même que son aventure en Floride allait prendre fin après quatre saisons. Il sera pourtant bien de retour à Miami à la rentrée !

« J’étais heureux de rester », a-t-il confié au Miami Herald, après un entraînement à Las Vegas. « Je pensais probablement que j’allais devoir partir. Mais je suis vraiment heureux. »

Son soulagement tient aussi à l’arrivée de Giannis Antetokounmpo, dont Nikola Jovic espère observer quotidiennement le professionnalisme.

« Évidemment, je suis heureux de pouvoir partager le terrain et de jouer avec Giannis, mais également de pouvoir apprendre auprès de l’un des meilleurs ailiers-forts de tous les temps », poursuit-il. « La manière dont il vit, dont il considère le basket et tout ce qui va avec… »

Une saison à oublier

Le Serbe doit surtout se relancer après un exercice 2025/26 décevant. En 47 rencontres, il s’est limité à 7.3 points, 3.3 rebonds et 2.2 passes de moyenne, avec seulement 36.6% de réussite au tir et 26.9% à 3-points.

Le 27e choix de la Draft 2022 reconnaît d’ailleurs avoir connu une baisse de motivation après avoir signé, en octobre dernier, une prolongation de quatre ans et 62.4 millions de dollars. À 23 ans, il veut désormais tourner la page, et ses récentes performances avec la sélection serbe lui ont déjà permis de retrouver quelques sensations.

« C’est positif. Je pense que cela permet de retrouver un peu de confiance », explique-t-il. « Comme je le dis toujours, je sais à quel point je suis bon. Je n’ai jamais cessé de croire en moi. Mais cela fait toujours du bien de bien jouer et d’être performant pour son pays. Cela m’a permis de retrouver un peu de confiance. »

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 47 17:11 36.6 26.9 68.3 0.5 2.7 3.3 2.2 1.4 0.6 1.4 0.4 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.