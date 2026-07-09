Guerschon Yabusele a préféré Athènes au Minnesota

Guerschon Yabusele n’a donc pas quitté la NBA faute de proposition. Selon BeBasket, l’intérieur français avait bien une offre des Wolves avant de choisir le Panathinaïkos et son contrat XXL.

Minnesota cherchait alors un poste 4/5 pour compléter son effectif, et la piste avait du sens : les Wolves comptent déjà Rudy Gobert et Joan Beringer dans leurs rangs, et auraient ainsi pu ajouter un troisième Français dans leur rotation intérieure. Mais la franchise a finalement signé Trey Lyles via un contrat d’un an.

Pour Guerschon Yabusele, la différence s’est surtout faite sur la durée. Les Wolves ne proposaient ainsi qu’un an de contrat, même avec un salaire supérieur au minimum vétéran. En face, le Panathinaïkos offrait trois ans et environ 12 millions d’euros nets d’impôts, soit autour de 14 à 15 millions de dollars. Après avoir déjà payé très cher son retour en NBA, avec le rachat de son contrat au Real Madrid en 2024, le « Dancing Bear » a donc joué la sécurité.

Surtout après une dernière saison très mouvementée. Très peu utilisé aux Knicks, il avait ensuite été envoyé aux Bulls, déclinant sa « player option » pour 2026/27 afin de faciliter la manoeuvre. Chicago n’ayant pas souhaité le conserver, le Français s’est retrouvé sur le marché.

À 30 ans, Guerschon Yabusele aurait donc pu poursuivre en NBA. Il a finalement choisi un rôle majeur dans une équipe ambitieuse d’Euroleague, plutôt qu’une place plus incertaine dans la rotation d’un prétendant de l’Ouest.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.