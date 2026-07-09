Caitlin Clark préfère retenir le positif de son retour compliqué

Le duel entre le Fever et les Sparks marquait le retour très attendu de Caitlin Clark, absente depuis deux semaines. Sur le plan sportif, la meneuse est passée à côté de sa reprise : dans la défaite de son équipe, elle a terminé avec 9 points à 4/12 au tir, quatre ballons perdus et une influence limitée en seulement 15 minutes.

Mais pour Caitlin Clark, l’essentiel était ailleurs.

« L’atmosphère d’un match est très différente de tout ce que nous pouvons reproduire », rappelle-t-elle. « Mes entraînements ont été durs et mon corps a bien répondu, mais vous ne savez jamais vraiment comment vous allez réagir une fois en match. Je suis une compétitrice et je pense que j’aurais pu jouer davantage, mais parfois cela peut vous mettre en difficulté. Je dois juste retrouver mon rythme et tout va bien se passer. »

Ce rythme, Caitlin Clark a tenté de le retrouver dès les premières secondes, sans réussite sur ses deux premières tentatives. C’est finalement en se rapprochant du cercle qu’elle a ouvert son compteur. Mais avec sa restriction de minutes, difficile de réellement s’installer dans la rencontre, puisqu’elle n’a joué que par séquences de deux ou trois minutes avant de retourner sur le banc…

« C’est vraiment difficile de trouver du rythme lorsque vous jouez sur des séquences de trois minutes », reconnaît-elle. « La plupart de mes tirs étaient de bons tirs. Certains sont rentrés, d’autres non. C’est compliqué pour moi de jouer dans cette configuration, mais je me sens bien, c’est le point positif que je peux retenir. »

Un retour étape par étape

La santé de Caitlin Clark reste la priorité du Fever, qui ne veut prendre aucun risque. L’an passé, la triple All-Star n’avait pu disputer que 13 matchs en raison d’une blessure récalcitrante à l’aine. Indiana veut donc éviter de précipiter son retour, même si l’intéressée a forcément du mal à accepter de rester longtemps sur le banc.

« J’ai dit aux entraîneurs que c’était dommage que nous n’ayons pas gagné ce match et que je n’aie pas bien joué, mais quand je vois comment mon corps s’est senti sur le terrain, je le prends comme une victoire », nuance Caitlin Clark. « Je ne me sentais même pas essoufflée. »

Le Fever jouera en « back-to-back » face au Mercury ce jeudi, mais Caitlin Clark sera mise au repos. Elle devrait en revanche être en tenue dimanche pour le choc face aux Aces, avec l’espoir de pouvoir approcher les 25 minutes.

Une évolution notable dans son discours. En juin 2025, Caitlin Clark expliquait ne pas apprécier les restrictions de minutes, préférant jouer uniquement lorsqu’elle se sentait en pleine possession de ses moyens. Mais après une saison gâchée par les blessures, elle semble désormais accepter un retour plus progressif sur les terrains.