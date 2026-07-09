Cheryl Reeve devient la coach la plus victorieuse de l’histoire WNBA

Ce mercredi, les Lynx se sont imposées d’une courte tête face au Sun. Une victoire loin d’être anodine pour Cheryl Reeve, qui a remporté son 380e match en carrière, nouveau record en WNBA. Elle dépasse ainsi Mike Thibault, qui avait comptabilisé 379 victoires entre 2003 et 2022, sur les bancs du Sun puis des Mystics.

« J’ai beaucoup appris de Mike », reconnaît Cheryl Reeve après cette 380e victoire. « C’est un coach exceptionnel et nous avons beaucoup de respect l’un envers l’autre. Je sais qu’il est heureux pour moi et, lorsque quelqu’un me dépassera, je serai heureuse pour lui. »

Si Cheryl Reeve a battu le record de Mike Thibault, elle affiche aussi un meilleur pourcentage de succès que l’ancien sélectionneur de la Belgique : 66 % de victoires, contre 56.7 % pour son prédécesseur au sommet de ce classement.

Toutes ses victoires avec les Lynx

Après plusieurs années à écumer les bancs de WNBA comme assistante, Cheryl Reeve obtient son premier poste de « head coach » avec les Lynx en 2010. Depuis, la technicienne de 59 ans n’a pas quitté le Minnesota. Dès sa deuxième saison, elle a mené la franchise au titre WNBA, avant d’en décrocher trois autres, en 2013, 2015 et 2017.

Depuis le début de cette campagne 2026, les Lynx évoluent sans leur meilleure joueuse, Napheesa Collier. Pourtant, Minneapolis possède actuellement le meilleur bilan de la Ligue, avec 16 victoires pour 6 défaites.

« Elle est tout simplement brillante dans ce qu’elle fait », souligne la rookie Olivia Miles. « Elle comprend comment utiliser les forces de ses joueuses. On voit Natasha Howard jouer à un niveau incroyable alors que tout le monde pensait qu’elle était finie. Elle réalise l’une de ses meilleures saisons en carrière. Ce sont ces qualités que Cheryl arrive à trouver chez chaque joueuse, pour leur permettre d’évoluer à leur meilleur niveau. »

Ce record vient prolonger une période particulièrement gratifiante pour Cheryl Reeve. En effet, outre l’excellent début de saison des Lynx, la coach de Minnesota a récemment été intronisée au Hall of Fame du basket féminin.