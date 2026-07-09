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Minnesota résiste aux Françaises du Sun pour renouer avec la victoire

Publié le 9/07/2026 à 8:49 Twitter Facebook

WNBA – Battues deux jours plus tôt par Connecticut, les Lynx ont pris leur revanche sur le parquet du Sun (86-80), portées dans le money-time par Kayla McBride et Dorka Juhasz.

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Leila Lacan en WNBAAprès avoir enchaîné deux défaites pour la première fois de la saison, Minnesota avait besoin de réagir. Mission accomplie pour les Lynx, qui ont offert à Cheryl Reeve sa 380e victoire en carrière, faisant d’elle la coach la plus victorieuse de l’histoire de la WNBA.

Deux jours plus tôt, Kennedy Burke avait fait basculer la rencontre en faveur de Connecticut avec deux paniers à 3-points en fin de match, pour accompagner les 29 points de Brittney Griner. Cette fois, c’est Minnesota qui a mieux négocié les dernières minutes, grâce au sang-froid de Kayla McBride et à l’adresse extérieure de Dorka Juhasz.

Kayla McBride a pris les choses en main

Les Lynx ont pourtant longtemps été sous pression, malmenées par Leïla Lacan (15 points, 6 rebonds, 6 passes décisives), mais aussi par le quatuor Angloma-Miller-Nelson-Ododa, qui avait permis au Sun de faire la course en tête après trois quart-temps (65-60).

En l’absence d’Olivia Miles, Kayla McBride (23 points, 4 rebonds, 4 passes) a maintenu Minnesota à flot, presque à elle seule par séquences. Encore précieuse dans le dernier acte, elle a inscrit le panier de l’égalisation à 67-67 avant de faire parler sa lecture du jeu pour servir ses partenaires au meilleur moment.

Elle a notamment trouvé Antonia Delaere derrière l’arc, puis Dorka Juhasz, dont l’adresse longue distance (12 points, 4/7 à 3-points) a fini par faire craquer une formation de Connecticut trop brouillonne sur la fin (80-86).

Le Sun va désormais tenter de rebondir dès vendredi face aux Valkyries du duo Williams – Salaün, l’équipe en forme du moment. Minnesota, de son côté, retrouvera son public le lendemain pour un choc face à New York.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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