Isabelle Fijalkowski et Cheryl Reeve parmi les intronisées au Hall of Fame du basket féminin

Huit personnalités du basket féminin ont été intronisées ce samedi au Hall of Fame du basket féminin, lors d’une cérémonie organisée à Knoxville (Tennessee). Parmi elles figurait Isabelle Fijalkowski, devenue la première Française à intégrer ce prestigieux Panthéon.

Elle rejoint notamment Cheryl Reeve, coach du Minnesota Lynx depuis 2009. Sous sa direction, la franchise a remporté quatre titres WNBA (2011, 2013, 2015 et 2017), tandis que la technicienne a été élue coach de l’année à quatre reprises (2011, 2016, 2020 et 2024). Avant de prendre les rênes du Lynx, elle avait occupé des postes d’assistante au Charlotte Sting, aux Cleveland Rockers puis au Detroit Shock.

« Depuis 2001, je mange, bois et dors WNBA », a déclaré Cheryl Reeve. « J’ai vu des équipes disparaître, j’ai connu le chômage et j’ai entendu mon père se demander quand j’allais enfin trouver un vrai travail. Ce sport m’a apporté une joie immense tout au long de ma vie. Entrer dans ce Panthéon aux côtés de tant de grandes figures du basket féminin me conforte dans l’idée que je n’ai jamais eu besoin d’exercer un ‘vrai’ métier. »

Candace Parker et Elena Delle Donne rendent hommage à Cheryl Reeve

Également intronisées, Candace Parker et Elena Delle Donne ont salué l’influence de Cheryl Reeve avant d’évoquer leur propre rivalité, qui a marqué plusieurs saisons de WNBA.

Triple championne WNBA, Candace Parker a vu Elena Delle Donne rappeler l’impact qu’elle a eu sur son évolution.

« Affronter les meilleures, c’est ce qui fait progresser », a expliqué Elena Delle Donne. « Je me disais toujours : ‘Candace est une meilleure passeuse que moi, c’est ce qui rend son équipe si difficile à battre. Si je veux remporter un titre, je dois développer cet aspect de mon jeu.’ Je n’aurais sans doute jamais été championne sans l’avoir affrontée et sans les casse-têtes qu’elle m’a donnés. »

Le millésime 2026 du Hall of Fame comprend également l’Espagnole Amaya Valdemoro, la journaliste et commentatrice d’ESPN Doris Burke, la coach universitaire Kim Mulkey ainsi que Barbara Kennedy-Dixon, honorée à titre posthume après son décès en juillet 2018.