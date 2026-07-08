La Basketball Champions League, porte d’entrée de la future NBA Europe

Le projet NBA Europe se précise encore. Alors que la NBA et la FIBA visent un lancement en octobre 2027, les contours sportifs de cette nouvelle compétition auraient été détaillés mercredi, à Genève, en marge du tirage au sort de la prochaine Basketball Champions League.

Selon BasketNews, les deux finalistes de la BCL 2026/27 obtiendraient directement leur billet pour la première saison de la NBA Europe. Deux autres places seraient distribuées via un tournoi de qualification spécifique, programmé en mai-juin 2027. La prochaine édition de la BCL deviendrait donc une véritable rampe d’accès vers la nouvelle ligue portée par la NBA et la FIBA.

Une information qui va dans le sens de ce qu’expliquait déjà Eurohoops, puisque Patrick Comninos, le patron de la BCL, avait évoqué deux billets directs pour les finalistes de la compétition.

L’idée affichée est claire : ne pas limiter cette future ligue aux seules franchises permanentes. La NBA Europe devrait reposer sur un modèle mixte, avec des équipes installées durablement et d’autres qualifiées par le terrain. Les clubs les plus performants pourraient ensuite conserver automatiquement leur place pour la saison suivante.

Sur le plan économique, les organisateurs auraient aussi insisté sur une égalité complète : franchises permanentes et clubs qualifiés toucheraient les mêmes montants de base, ainsi que les mêmes primes selon les résultats sportifs.

Le projet prévoit plus de 10 milliards de dollars redistribués sur la première décennie, ce qui confirme l’ampleur du processus lancé par la NBA et la FIBA. Reste à connaître les clubs concernés, et la réaction de l’Euroleague…