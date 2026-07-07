Coupe du monde 2027 : le Canada de « SGA » boucle le premier tour en patron

Alors que Team USA a eu toutes les peines du monde à se débarrasser du Mexique, le Canada, lui, a déroulé. Face à la Jamaïque, les hommes de Gordon Herbert ont frôlé les 40 points d’écart au final (116-78), après avoir compté jusqu’à 41 longueurs d’avance.

Portés par leur armada NBA, les Canadiens n’ont jamais vraiment laissé de suspense. Dillon Brooks a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 20 points, devant Andrew Nembhard (17 points), Shai Gilgeous-Alexander (16 points) et son cousin Nickeil Alexander-Walker (12 points). RJ Barrett, lui, n’a pas joué.

Pour « SGA », cette fenêtre avait forcément une saveur particulière, puisqu’elle lui permettait de rejouer à Hamilton, la ville où il a grandi. « C’est incroyable. C’est vraiment spécial. Je ne prends jamais pour acquis l’opportunité de jouer devant les gens qui m’ont vu grandir, qui viennent de la même ville, du même quartier et qui ont vécu les mêmes expériences que moi. Il y a un lien unique avec eux. C’était vraiment un immense plaisir », avait expliqué le MVP du Thunder après son retour à domicile.

Andrew Nembhard marque des points

Avec ce succès autoritaire, le Canada boucle donc le premier tour des qualifications à la Coupe du monde 2027 avec un bilan parfait : six victoires en six matchs, et la première place du groupe. Derrière, les Bahamas et Porto Rico accèdent également au second tour malgré un bilan négatif de deux victoires pour quatre défaites.

Au-delà de la domination collective, cette fenêtre a permis à Andrew Nembhard de marquer des points dans la hiérarchie canadienne. Aligné comme meneur titulaire, avec Shai Gilgeous-Alexander davantage utilisé sans ballon par séquences, le joueur des Pacers a compilé 40 points sur les deux rencontres, avec un excellent 17/23 aux tirs.

Une configuration qui pourrait donc s’installer durablement pour le Canada, tant Nembhard offre une vraie sécurité dans l’organisation, tout en permettant à « SGA » de se libérer du ballon. « Il a saisi cette opportunité et il a foncé. Et il a de grandes chances d’être notre meneur titulaire à l’avenir », a ainsi annoncé Gordon Herbert.

Au second tour, que le Canada abordera en position de force, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander croiseront la route du Panama, de l’Argentine et de l’Uruguay.