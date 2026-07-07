Team USA s’impose au bout du suspense au Mexique

Déjà qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, les États-Unis et le Mexique jouaient la première place du groupe A lundi soir. Au terme d’un match haletant, et après avoir déjà connu de grosses sueurs froides face à la République dominicaine, les Américains ont arraché la victoire (94-93) à Zacatecas grâce au sang-froid de Torrey Craig (23 points) et Mike James (19 points) dans les dernières possessions.

Avec ce succès, Team USA boucle cette première phase sur un bilan de cinq victoires pour une seule défaite et s’assure la tête de son groupe avant d’aborder le deuxième tour des qualifications.

Un match à rebondissements

Les Américains avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre en prenant rapidement sept points d’avance (19-12). Mais le Mexique a immédiatement réagi avec un 15-3 pour conclure le premier quart-temps devant (27-22), profitant de plusieurs pertes de balle américaines et d’une belle réussite à 3-points de Moises Andriassi.

La réponse de Team USA a été cinglante. Sous l’impulsion de Mike James et Torrey Craig, les joueurs de Stephen Silas ont dominé le deuxième quart-temps, remporté 33-17.

Pour sa première sélection, Jarrod Uthoff a même fait mouche au buzzer de la mi-temps avec son deuxième tir primé de la soirée, permettant aux États-Unis de rejoindre les vestiaires avec onze points d’avance (55-44).

Le Mexique revient, les États-Unis répondent

Le troisième quart-temps a complètement changé de physionomie. Profitant à leur tour des nombreuses pertes de balle américaines, le Mexique a signé un 23-9 pour reprendre les commandes (67-64), porté par son agressivité près du cercle et sur la ligne des lancers-francs.

Mais Team USA n’a pas paniqué. Jacob Gilyard, resté muet lors du précédent match face à la République dominicaine, a inscrit un 3-points crucial avant que Terry Taylor ne convertisse un rebond offensif au buzzer du troisième quart-temps pour redonner quatre points d’avance aux visiteurs (71-67).

Craig et James ferment la boutique

Le suspense est resté total jusqu’aux dernières secondes. A moins de deux minutes du terme, les Américains étaient encore menés de deux points lorsqu’une nouvelle fois Torrey Craig a fait parler son expérience en inscrivant un panier primé décisif, comme il l’avait déjà fait quelques jours plus tôt face à la République dominicaine.

Dans la foulée, Mike James a ajouté un tir à mi-distance compliqué pour donner trois longueurs d’avance aux siens.

Le Mexique est bien revenu à hauteur grâce à un panier primé de Joseph Avila, mais Craig et James ont ensuite converti leurs lancers-francs pour préserver une victoire acquise au terme d’une rencontre qui aura connu huit égalités et neuf changements de leader.

Les États-Unis rejoignent désormais le groupe E pour le deuxième tour des qualifications. La prochaine fenêtre internationale se disputera du 27 au 31 août.