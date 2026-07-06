Mondial U17 : Joaquim Boumtje Boumtje, la nouvelle pépite américaine

Même si son papa, Ruben, était connu des fans de NBA, Joaquim Boumtje Boumtje était encore relativement inconnu du grand public avant le début du Mondial U17. Une semaine plus tard, l’intérieur de Team USA s’est imposé comme l’une des grandes révélations du tournoi… et comme l’un des futurs grands noms du basket américain.

Du haut de ses 2m11, le joueur du FC Barcelone a été l’un des principaux artisans du sacre des États-Unis à Istanbul, au point de récupérer le trophée de MVP. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 19.6 points, 10.9 rebonds, 2.1 contres, 2.0 passes et 1.7 interception. Le tout en seulement 22 minutes par rencontre !

Un intérieur… qui joue comme un arrière

Ce qui impressionne le plus chez Boumtje Boumtje, ce n’est pas seulement sa domination physique. Né en Floride d’un papa camerounais, le futur joueur de Duke possède le gabarit d’un pivot traditionnel. Pourtant, à l’instar d’un Wemby, il manie le ballon, distribue le jeu et dégaine à 3-points comme un extérieur. Une polyvalence qu’il revendique pleinement.

« Je ne pense pas qu’on puisse me mettre dans une seule case », explique-t-il. « Je peux shooter, dribbler, passer. Peu importe ce que l’on me demande, je peux le faire. J’essaie simplement de montrer toute l’étendue de mon jeu. »

Un récital face à Porto Rico

Son chef-d’œuvre de la compétition reste son quart de finale contre Porto Rico avec 31 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres, pour une évaluation de 49. Soit la quatrième meilleure performance de toute l’histoire du Mondial U17. Une prestation qui a définitivement attiré l’attention des observateurs.

Depuis trois saisons, Boumtje Boumtje poursuit sa progression au sein de la formation du FC Barcelone, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs prospects de sa génération. Cette saison, il a notamment été élu MVP d’un prestigieux tournoi européen U18 remporté face au Real Madrid.

Une expérience FIBA bien utile pour ses coéquipiers. « C’est la première fois que nous avons un joueur qui connaît mieux les règles FIBA que les entraîneurs », s’en amuse son coach Scott Fitch. « On s’appuie souvent sur lui. C’est presque un assistant sur le terrain. »

Attendu très haut dans la Draft 2028

Ses coéquipiers confirment. « Il nous explique les règles, il nous aide à comprendre les différences avec le basket américain », raconte Clarence Rosser Jr. « Son expérience en Europe est précieuse. »

A l’automne, Boumtje Boumtje rejoindra donc Duke, pour prendre la suite de Cameron Boozer, et certaines projections le placent déjà dans le Top 2 de la Draft 2028. Son coach Scott Fitch ne cache pas son admiration.

« Il a dépassé toutes nos attentes », conclut-il. « Je savais qu’il pouvait jouer loin du cercle, mais le voir accepter de jouer aussi à l’intérieur tout en restant aussi efficace, c’est ce qui le rend spécial. Il apprend vite et applique immédiatement ce qu’on lui demande. »