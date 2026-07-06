Mondial U17 : Team USA surclasse la Serbie et décroche un nouveau titre

Il n’y a finalement pas eu de suspense en finale. Dominateurs des deux côtés du terrain, les États-Unis ont largement battu la Serbie (107-81), dimanche à Istanbul, pour remporter une nouvelle Coupe du monde U17 et confirmer leur suprématie dans les catégories de jeunes.

Pourtant, ce sont les Serbes qui avaient pris le meilleur départ en menant 6-2 après deux minutes de jeu. Une avance de très courte durée. Le déclic intervient lorsque Jordan Page intercepte un ballon avant de conclure en contre-attaque pour offrir l’avantage aux Américains (8-6).

À partir de là, Team USA accélère brutalement. Très hauts et très agressifs en défense, les jeunes Américains infligent un 18-5 à leurs adversaires, profitant de quatre pertes de balle serbes pour prendre rapidement le contrôle de la rencontre. Plus agressifs, plus rapides et dominateurs dans tous les secteurs, ils ne lâcheront plus jamais les commandes.

Boumtje Boumtje règne dans la raquette

Au cœur de cette démonstration, Joaquim Boumtje Boumtje a livré une prestation de patron. Elu MVP du tournoi, le futur intérieur de Duke compile 20 points, 15 rebonds et 3 contres, imposant sa loi près du cercle tout au long de la rencontre.

Son énorme dunk en fin de troisième quart-temps, qui porte le score à 78-57, scelle pratiquement le sort de cette finale.

À ses côtés, Clarence Rosser Jr apporte 23 points, tandis que le meneur Beckham Black, élu dans le meilleur cinq du tournoi, orchestre parfaitement le jeu américain avec un solide double-double (12 points et 10 passes décisives).

Nikola Kusturica bien trop seul

La Serbie a bien tenté de s’accrocher grâce à un immense Nikola Kusturica, lui aussi élu dans le meilleur cinq du tournoi. Auteur de 37 points et 9 rebonds, il termine meilleur marqueur de la rencontre et provoque de nombreuses fautes, convertissant 17 de ses 22 lancers francs.

Mais malgré son récital offensif, les Serbes n’ont jamais trouvé les solutions pour ralentir la puissance collective américaine.

Déjà largement devant à l’entame du dernier quart-temps (81-61), les États-Unis ont définitivement plié l’affaire avec un nouveau 14-0 pour porter leur avance à 34 points, le plus gros écart de la rencontre.

La Serbie réduira légèrement l’addition en fin de match, sans jamais remettre en cause l’issue de la finale. C’est le 8e titre d’affilée des Etats-Unis !

CLASSEMENT DU TOURNOI

1- Etats-Unis

2- Serbie

3- Australie

4- Turquie

5- France

6- Canada

7- Lituanie

8- Porto-Rico

9- Slovénie

10- Chine