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Les Wizards réorganisent leur staff

Publié le 6/07/2026 à 9:56 Twitter Facebook

NBA – Brian Keefe aura un nouveau bras droit à la rentrée après la décision de David Vanterpool d’intégrer le front office.

wizards

Selon The Athletic, David Vanterpool va quitter son poste de premier assistant de Brian Keefe pour intégrer le front office des Wizards, tandis que plusieurs mouvements sont attendus au sein du staff technique.

Agé de 53 ans, Vanterpool occupait le rôle de bras droit de Brian Keefe depuis 2023. Après treize saisons passées sur les bancs NBA, il s’apprête désormais à retrouver des fonctions de dirigeant.

Avant son arrivée à Washington, il s’était notamment forgé une solide réputation à Portland, où il avait participé au développement de Damian Lillard et CJ McCollum, avant de devenir premier assistant aux Wolves, puis de rejoindre les Nets.

Ce n’est d’ailleurs pas une première pour lui dans les bureaux d’une franchise. Entre 2010 et 2012, il avait occupé un poste de scout à Oklahoma City, où il avait déjà côtoyé Brian Keefe, mais aussi l’actuel GM Will Dawkins et le président Michael Winger.

Adam Caporn promu

Pour compenser ce «départ», Washington devrait promouvoir Adam Caporn au poste de premier assistant. Arrivé l’été dernier dans le staff de Brian Keefe, l’entraîneur australien cumule déjà cette fonction avec celle de sélectionneur de l’équipe nationale australienne.

Ce petit jeu des chaises musicales libère une place pour Pat Ewing, attendu comme assistant. L’ancienne légende des Knicks, formé à Georgetown comme joueur, avant d’en devenir coach pendant six saisons, va retrouver ainsi un banc NBA après plusieurs années d’absence.

L’ancien pivot possède déjà une solide expérience d’assistant acquise notamment à Houston, Orlando et Charlotte.

Enfin, Steve Clifford rejoindra également l’organisation en qualité de consultant.

L’ancien coach des Hornets et du Magic apportera son expérience à Brian Keefe après avoir occupé des fonctions similaires auprès des Suns la saison dernière. Il avait déjà collaboré avec Keefe en 2021-2022 lors de son passage à Brooklyn.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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