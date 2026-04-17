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Brian Keefe devrait rester le coach des Wizards

Publié le 17/04/2026 à 6:52 Twitter Facebook

À Washington, malgré une nouvelle saison à plus de 60 défaites, Brian Keefe garde la confiance de ses dirigeants.

Les Wizards ont beau avoir décroché le pire bilan de la ligue, en bouclant une troisième saison consécutive avec au moins 60 défaites, cela ne devrait pas empêcher Brian Keefe de conserver son poste de « head coach ».

« Je m’attends à ce que Brian soit là [la saison prochaine] », anticipe déjà Will Dawkins, le GM de la franchise.

Arrivé sur le banc de Washington en janvier 2024, juste après l’éviction de Wes Unseld Jr. dont il était initialement l’assistant, Brian Keefe possède actuellement le pire pourcentage de victoires (21.2%) parmi tous les entraîneurs ayant dirigé au moins 200 matchs en NBA.

« Une situation délicate »

Pour autant, Will Dawkins ne veut pas lui jeter la pierre, évoquant un contexte particulier dans la capitale, où le « tanking » fut à peine dissimulé ces derniers mois.

« Cette saison, nous l’avons mis dans une situation quelque peu délicate, quand on pense juste au nombre de jeunes joueurs [et] à la quantité de changements que l’on a connus. […] Je crois que l’on a utilisé plus de 50 cinq de départ différents, donc on lui en a demandé beaucoup », a ajouté le dirigeant.

Effectivement à la tête de l’un des effectifs les plus jeunes de la ligue, Brian Keefe pourrait cependant aller de l’avant dès la saison prochaine.

Car, pour accompagner Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington, Will Riley ou Cam Whitmore, ainsi que leur futur rookie issu du Top 5 de la Draft, les Wizards pourront compter sur Trae Young et Anthony Davis. Mais encore faut-il que l’un prolonge et que l’autre reste.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cj Mccollum 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 1.7 0.7 0.3 2.1 18.8
Alex Sarr 48 27:11 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 1.7 0.8 2.0 2.2 16.3
Trae Young 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 0.2 2.6 15.2
Kyshawn George 48 28:59 43.8 38.1 80.2 0.9 4.2 5.1 4.5 2.6 1.0 0.9 3.5 14.8
Jaden Hardy 23 20:26 44.3 42.0 68.6 0.2 1.5 1.7 1.3 1.5 0.3 0.2 2.2 12.6
Tre Johnson 60 24:03 41.9 35.8 87.4 0.5 2.4 2.8 2.0 1.6 0.6 0.3 2.0 12.2
Julian Reese 13 30:55 52.9 0 63.6 4.2 6.3 10.5 1.8 2.5 1.4 0.6 3.2 11.8
Bilal Coulibaly 56 26:13 42.5 31.9 74.6 0.9 3.5 4.3 2.6 1.4 1.3 1.0 2.3 11.7
Alondes Williams 4 25:15 61.5 35.7 87.5 1.3 5.0 6.3 3.0 1.3 0.8 0.8 1.0 11.0
Bub Carrington 82 27:42 42.4 40.8 73.0 0.4 3.0 3.4 4.6 2.3 0.6 0.2 2.2 10.7
Khris Middleton 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 1.7 0.8 0.3 2.5 10.3
Will Riley 74 22:04 43.9 31.6 80.0 0.8 2.1 2.9 2.0 1.3 0.7 0.1 1.2 10.3
Marvin Bagley Iii 38 19:14 62.6 42.1 71.1 2.6 3.1 5.7 1.5 1.2 0.5 0.7 2.1 10.1
Corey Kispert 19 19:28 49.6 39.5 76.5 0.3 2.0 2.3 1.7 0.7 0.4 0.2 1.1 9.2
Cam Whitmore 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 0.9 0.7 0.4 1.2 9.2
Tristan Vukcevic 49 13:42 47.9 34.7 78.4 0.7 2.3 3.0 1.1 1.3 0.5 0.7 1.7 9.0
Justin Champagnie 69 19:57 50.2 31.9 78.4 2.1 3.5 5.6 1.2 0.7 0.9 0.6 1.7 8.7
Kadary Richmond 3 22:20 62.5 50.0 100.0 0.3 3.0 3.3 2.7 0.7 2.7 0.3 0.7 8.3
Sharife Cooper 41 17:04 51.4 38.2 83.3 0.4 1.7 2.1 3.0 1.5 0.4 0.1 1.5 8.1
Jamir Watkins 50 20:38 44.6 29.7 69.5 1.0 2.9 3.9 1.3 0.8 1.1 0.5 2.6 7.4
Leaky Black 15 28:52 38.8 34.5 87.5 1.0 4.0 5.0 1.5 0.9 1.2 0.5 2.7 7.1
Anthony Gill 55 17:17 62.8 35.4 73.9 1.1 1.8 2.9 1.3 0.7 0.6 0.4 1.6 5.8
Malaki Branham 28 9:49 47.3 37.8 82.4 0.4 1.1 1.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.8 4.6
Skal Labissière 3 12:40 60.0 20.0 0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.3 0.7 0.3 1.0 4.3
Aj Johnson 25 8:34 32.5 28.0 75.0 0.3 0.9 1.2 0.9 0.7 0.3 0.0 0.6 2.8
Keshon Gilbert 3 16:00 25.0 0.0 100.0 0.7 1.0 1.7 1.0 2.0 0.7 1.3 1.0 2.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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