Brian Keefe devrait rester le coach des Wizards

Les Wizards ont beau avoir décroché le pire bilan de la ligue, en bouclant une troisième saison consécutive avec au moins 60 défaites, cela ne devrait pas empêcher Brian Keefe de conserver son poste de « head coach ».

« Je m’attends à ce que Brian soit là [la saison prochaine] », anticipe déjà Will Dawkins, le GM de la franchise.

Arrivé sur le banc de Washington en janvier 2024, juste après l’éviction de Wes Unseld Jr. dont il était initialement l’assistant, Brian Keefe possède actuellement le pire pourcentage de victoires (21.2%) parmi tous les entraîneurs ayant dirigé au moins 200 matchs en NBA.

« Une situation délicate »

Pour autant, Will Dawkins ne veut pas lui jeter la pierre, évoquant un contexte particulier dans la capitale, où le « tanking » fut à peine dissimulé ces derniers mois.

« Cette saison, nous l’avons mis dans une situation quelque peu délicate, quand on pense juste au nombre de jeunes joueurs [et] à la quantité de changements que l’on a connus. […] Je crois que l’on a utilisé plus de 50 cinq de départ différents, donc on lui en a demandé beaucoup », a ajouté le dirigeant.

Effectivement à la tête de l’un des effectifs les plus jeunes de la ligue, Brian Keefe pourrait cependant aller de l’avant dès la saison prochaine.

Car, pour accompagner Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington, Will Riley ou Cam Whitmore, ainsi que leur futur rookie issu du Top 5 de la Draft, les Wizards pourront compter sur Trae Young et Anthony Davis. Mais encore faut-il que l’un prolonge et que l’autre reste.