Brian Keefe fier de l’attitude de son cinq majeur historique

Les blessures ont poussé Brian Keefe à aller un cran plus loin dans le développement de ses jeunes face aux Hornets. Le coach des Wizards a ainsi aligné d’entrée Tre Johnson, Bub Carrington, Will Riley, Kyshawn George et Alex Sarr, constituant le cinq majeur le plus jeune de l’histoire de la NBA, avec 20,6 ans de moyenne d’âge.

« « J’ai tendance à féliciter d’abord les joueurs, mais c’est vrai que c’est aussi un effort coordonné entre notre staff d’assistants et le staff médical. On est tous sur la même longueur d’onde. On a des gars prêts à jouer quand les opportunités se présentent. On est alignés pour des situations comme aujourd’hui : quand on a besoin que certains élèvent leur niveau, ils répondent toujours présent », », a déclaré le coach.

Très « Young », ces Wizards…

Washington n’a pas remporté le match, concédant une neuvième défaite consécutive, mais l’équipe a tout de même tenu tête aux Hornets sur leur parquet. La franchise a surtout affiché clairement ses intentions : donner du temps et des responsabilités à ses jeunes, afin qu’ils grandissent et engrangent de l’expérience à grande vitesse.

Ce sera l’objectif des semaines à venir, en attendant les premiers pas de Trae Young, appelé à devenir le chef de meute de ces jeunes loups aux dents longues.

« Ils ont tenu bon grâce à leur détermination, comme s’ils étaient là depuis longtemps », a glissé Justin Champagnie, vétéran d’un soir du haut de ses 24 ans. « Je pense que ça a été une bonne chose pour Will (Riley) de faire ses premiers pas : qu’il voie ce que ça représente d’être dans le cinq majeur, comment on aborde ça, et comment on apporte de l’énergie dès le départ. Je pense qu’il a vraiment fait du bon boulot aujourd’hui. C’est mon ‘fils’, et ça me tient à cœur de lui transmettre tout ça, un peu comme avec Bub Carrington. Je trouve qu’il s’en est très bien tiré. Avec le temps, il va continuer d’apprendre et de grandir. »

Tre Johnson impressionne

Parmi les satisfactions de la soirée, le rookie Tre Johnson s’est particulièrement distingué avec 26 points et 6 passes décisives, deux nouveaux records en carrière. L’ancien des Texas Longhorns progresse à vue d’œil.

« Tre va continuer de grandir. Les gens ont vu que c’était un gros shooteur, qu’il a une vraie capacité de scoreur. La prochaine étape, je pense, ce sera sa capacité à faire jouer les autres — et il commence à le montrer, à en faire de plus en plus », a ainsi noté Justin Champagnie.

Brian Keefe a également salué la prestation de Jamir Watkins, 43e choix de la dernière Draft, auteur de 11 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 contres et 5 interceptions, soit un nouveau record personnel dans ce dernier domaine.

« On voit l’impact qu’il apporte dès qu’il entre sur le terrain. La pression sur le porteur de balle monte immédiatement, l’adversaire se retrouve soudain en urgence, perd des ballons, et son activité rejaillit sur le reste de notre équipe. On peut aussi parler de ce qu’il apporte en attaque, notamment sur les short-rolls, comme on l’a vu sur son lob pour Alex Sarr en fin de match. Il a cette capacité à connecter notre équipe des deux côtés du terrain. Pour un jeune joueur, c’est vraiment impressionnant », s’est réjoui Brian Keefe.