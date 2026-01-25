Matchs
NBA
Matchs
NBA

Brian Keefe fier de l’attitude de son cinq majeur historique

Publié le 25/01/2026 à 9:57 Twitter Facebook

Les nombreux absents ont poussé l’entraîneur des Wizards à lancer un cinq majeur expérimental, le plus jeune de l’histoire de la NBA, âgé d’à peine 20.6 ans de moyenne d’âge.

Tre Johnson et les WizardsLes blessures ont poussé Brian Keefe à aller un cran plus loin dans le développement de ses jeunes face aux Hornets. Le coach des Wizards a ainsi aligné d’entrée Tre Johnson, Bub Carrington, Will Riley, Kyshawn George et Alex Sarr, constituant le cinq majeur le plus jeune de l’histoire de la NBA, avec 20,6 ans de moyenne d’âge.

« « J’ai tendance à féliciter d’abord les joueurs, mais c’est vrai que c’est aussi un effort coordonné entre notre staff d’assistants et le staff médical. On est tous sur la même longueur d’onde. On a des gars prêts à jouer quand les opportunités se présentent. On est alignés pour des situations comme aujourd’hui : quand on a besoin que certains élèvent leur niveau, ils répondent toujours présent », », a déclaré le coach.

Très « Young », ces Wizards…

Washington n’a pas remporté le match, concédant une neuvième défaite consécutive, mais l’équipe a tout de même tenu tête aux Hornets sur leur parquet. La franchise a surtout affiché clairement ses intentions : donner du temps et des responsabilités à ses jeunes, afin qu’ils grandissent et engrangent de l’expérience à grande vitesse.

Ce sera l’objectif des semaines à venir, en attendant les premiers pas de Trae Young, appelé à devenir le chef de meute de ces jeunes loups aux dents longues.

« Ils ont tenu bon grâce à leur détermination, comme s’ils étaient là depuis longtemps », a glissé Justin Champagnie, vétéran d’un soir du haut de ses 24 ans. « Je pense que ça a été une bonne chose pour Will (Riley) de faire ses premiers pas : qu’il voie ce que ça représente d’être dans le cinq majeur, comment on aborde ça, et comment on apporte de l’énergie dès le départ. Je pense qu’il a vraiment fait du bon boulot aujourd’hui. C’est mon ‘fils’, et ça me tient à cœur de lui transmettre tout ça, un peu comme avec Bub Carrington. Je trouve qu’il s’en est très bien tiré. Avec le temps, il va continuer d’apprendre et de grandir. »

Tre Johnson impressionne

Parmi les satisfactions de la soirée, le rookie Tre Johnson s’est particulièrement distingué avec 26 points et 6 passes décisives, deux nouveaux records en carrière. L’ancien des Texas Longhorns progresse à vue d’œil.

« Tre va continuer de grandir. Les gens ont vu que c’était un gros shooteur, qu’il a une vraie capacité de scoreur. La prochaine étape, je pense, ce sera sa capacité à faire jouer les autres — et il commence à le montrer, à en faire de plus en plus », a ainsi noté Justin Champagnie.

Brian Keefe a également salué la prestation de Jamir Watkins, 43e choix de la dernière Draft, auteur de 11 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 contres et 5 interceptions, soit un nouveau record personnel dans ce dernier domaine.

« On voit l’impact qu’il apporte dès qu’il entre sur le terrain. La pression sur le porteur de balle monte immédiatement, l’adversaire se retrouve soudain en urgence, perd des ballons, et son activité rejaillit sur le reste de notre équipe. On peut aussi parler de ce qu’il apporte en attaque, notamment sur les short-rolls, comme on l’a vu sur son lob pour Alex Sarr en fin de match. Il a cette capacité à connecter notre équipe des deux côtés du terrain. Pour un jeune joueur, c’est vraiment impressionnant », s’est réjoui Brian Keefe.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cj Mccollum 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 1.7 0.7 0.3 2.1 18.8
Alex Sarr 34 28:05 50.2 34.4 70.6 2.1 5.3 7.4 2.8 1.7 0.8 2.1 2.0 17.2
Kyshawn George 34 31:19 45.9 39.7 77.2 1.0 4.8 5.8 5.0 3.1 1.1 0.9 4.1 15.6
Tre Johnson 36 25:00 44.8 39.3 88.9 0.5 2.3 2.8 2.1 1.5 0.7 0.3 1.8 12.6
Bilal Coulibaly 25 26:34 39.2 27.3 76.5 0.9 3.8 4.7 2.5 1.6 1.4 0.9 2.9 10.1
Marvin Bagley Iii 36 19:20 61.9 38.9 71.0 2.6 3.1 5.7 1.5 1.2 0.5 0.7 2.1 10.0
Khris Middleton 30 24:28 42.2 31.4 83.1 1.0 3.0 4.0 3.2 1.6 0.8 0.3 2.7 9.8
Bub Carrington 43 28:32 39.8 40.3 75.4 0.4 3.4 3.8 4.6 2.3 0.6 0.3 2.4 9.8
Cam Whitmore 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 0.9 0.7 0.4 1.2 9.2
Corey Kispert 19 19:28 49.6 39.5 76.5 0.3 2.0 2.3 1.7 0.7 0.4 0.2 1.1 9.2
Justin Champagnie 41 18:29 50.2 31.3 73.6 2.0 3.5 5.6 1.1 0.6 0.8 0.5 1.6 7.1
Tristan Vukcevic 30 11:24 45.5 20.0 76.4 0.6 1.8 2.4 1.0 1.0 0.3 0.7 1.2 6.9
Will Riley 35 13:58 40.9 25.4 80.0 0.7 1.3 2.0 1.1 0.8 0.4 0.1 0.7 5.3
Malaki Branham 24 9:35 45.8 29.6 83.3 0.4 1.2 1.6 0.9 0.5 0.4 0.1 0.7 4.1
Jamir Watkins 18 13:40 46.2 26.1 75.0 0.6 2.3 2.9 0.5 0.4 0.4 0.3 2.2 3.0
Aj Johnson 23 7:05 25.8 21.1 75.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.5 0.2 0.0 0.4 1.7
Anthony Gill 20 4:12 66.7 50.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.3 1.6
Sharife Cooper 4 2:30 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes